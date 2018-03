Ginnastica ritmica, Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri: l’Italia sogna, sarà l’anno della consacrazione?

Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri rappresentano indubbiamente il futuro della ginnastica ritmica italiana. Le due azzurre hanno incantato nel 2018 mettendosi sempre in luce durante i Mondiali e le varie tappe di Coppa del Mondo, sono salite sul podio in alcune circostanze e ci hanno fatto sognare come non ci capitava da diverso tempo. L’universo dei piccoli attrezzi era sempre rimasto legato alla bellezza delle Farfalle, ora possiamo finalmente contare anche su delle individualiste di spessore: giovanissime, due classe 2001 che stanno calcando con profitto le pedane internazionali e che possono seriamente puntare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il 2018 sarà un anno importante per entrambe, potrebbe essere quello della definitiva esplosione e della consacrazione: la marcia verso il Giappone sta per entrare nel vivo, gli appuntamenti stagionali non mancheranno tra Europei e Mondiali, ci sono tante occasioni per esibirsi e regalare emozioni. Le due azzurre hanno ampi margini di miglioramento e possono davvero crescere per puntare concretamente a delle medaglie pesanti in un circuito dominato dalle gemelle Averina. Alex e Milena hanno i rispettivi punti di forza ma possono perfezionarsi su tutti gli attrezzi in modo da essere concretamente competitive nel concorso generale (l’unica gara che assegna medaglie olimpiche).

La stagione incomincerà da Sòfia (Bulgaria) dove nel weekend di Pasqua andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo. Purtroppo la Agiurgiuculese non sarà presente, l’Italia si affiderà a Milena Baldassarri che per l’occasione sarà affiancata da Alessia Russo.