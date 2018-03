Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – Marco Lodadio quarto a Doha, Lara Mori ottava. Chusovitina eterna, bomba Derwael

A Doha (Qatar) si sono disputate le prime Finali della tappa di Coppa del Mondo 2018 di ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). Nella capitale si disputeranno anche i Mondiali tra sette mesi.

VOLTEGGIO (femminile):

Non ci sono più aggettivi per definire Oksana Chusovitina che a 42 anni suonati vince ancora una volta (14.433) battendo la novità nordcoreana Rye Yong Pyong per mezzo decimo (14.383). Terzo posto per la francese Coline Devillard, Campionessa d’Europa che si ferma al terzo posto (13.949).

PARALLELE ASIMMETRICHE:

Lara Mori commette diversi errori e chiude in ultima posizione (9.400). Trionfo della belga Nina Derwael: 15.300 (6.4) per la Campionessa d’Europa e bronzo iridato che rifila un distacco pesante alla russa Uliana Perebinosova (14.566) e alla francese Melanie De Jesus Dos Santos (14.400).

CORPO LIBERO (maschile):

Colpaccio del russo Dmitrii Lankin (14.733, 6.4) che riesce ad avere la meglio sul filippino Carlod Edriel Yulo (14.433 per la grande novità di questo avvio di stagione), terzo il nipponico Ryohei Kato (14.200).

CAVALLO CON MANIGLIE:

Show assoluto del cinese Jingyuan Zou (15.100), si devono così arrendere Chih Kai Lee (14.800 per il cinese di Taipei) e lo statunitense Alec Yoder (14.700).

ANELLI:

Eccellente quarto posto di Marco Lodadio che migliora la quinta piazza della qualifica: 14.700 per il laziale (6.3 il D Score), a tre decimi scarsi dal podio. L’azzurro continua nel suo lavoro di crescita e si ferma davvero a un passo da colossi come il turco Ibrahim Colak (15.000) e il cinese Jingyuan Zou (14.966). Vittoria annunciata per l’ucraino Igor Radivilov (15.266).