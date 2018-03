Ginnastica, Coppa del Mondo 2018 – Lara Mori ed Elisa Meneghini in finale al corpo libero, rammarico per la trave

A Doha (Qatar) si è disputata l’ultima parte delle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2018 di ginnastica artistica (circuito riservato alle singole specialità). In questa città si disputeranno anche i Mondiali tra sette mesi, gli atleti erano interessati a testare la situazione.

TRAVE:

Le francesi confermano il loro ruolo di favorite e guidano la classifica: Melanie De Jesus Dos Santos (13.733) precede Marine Boyer (13.666, super 6.0 di D Score). Alle loro spalle la belga Nina Derwael (13.500). Elisa Meneghini era tra le favorite della vigilia ma purtroppo ha commesso diversi errori e ha chiuso in 22esima posizione (11.900). Fa meglio Lara Mori ma il suo 12.500 non le permette di andare oltre l’undicesimo posto (a tre decimi dalla Finale). Accedono all’atto conclusivo anche la ceca Aneta Holasova (13.200), le giapponesi Yuki Uchiyama (13.166) e Nagi Kajita (12.900), la slovena Adela Sajn (12.866), l’ungherese Nora Feher (12.800).

CORPO LIBERO (femminile):



Colpo doppio dell’Italia che porta entrambe le atlete in Finale e sabato lotterà per le medaglie. Elisa Meneghini è eccellente terza (13.466, 5.1) in scia all’inattesa britannica Taeja James (13.533) e alla quotata belga Rune Hermans (13.500). Lara Mori, finalista agli Europei e ai Mondiali, ha commesso qualche piccola incertezza ed è sesta (13.266, 5.4). La toscana può indubbiamente fare meglio e ha tutte le carte in regola per salire sul podio. Quarta la giapponese Nagi Kajita (13.433), quinta la cinese Jinru Liu (13.266). Accedono all’atto conclusivo anche la nordcoreana Su Jong Kim (13.200) e la belga Axelle Klinckaert (13.133).

VOLTEGGIO (maschile):

L’ucraino Igor Radivilov (14.649) riesce a fare meglio dei cinesi Mingqi Huang (14.616) e Ruiyang Qu (14.533), appena dietro il turco Ferhat Arican (14.416). In Finale anche Chih Kai Lee da Cina Taipeti (14.249), il filippino Carlos Edriel Yulo (14.183), il giapponese Takumi Sato (14.183) e il georgiano Konstantin Kuzovkov (14.116).

PARALLELE PARI:

Esercizio da vero fenomeno per il Campione del Mondo Jingyuan Zou: il cinese ottiene addirittura 16.266 (7.0 il D Score, 9.266 l’esecuzione) e rifila oltre un punto di distacco al connazionale Ruoteng Xiao (15.133). Demolita tutta la concorrenza guidata dal rumeno Andrei Vasile Muntean (14.533) e dal giapponese Yuya Kamoto (14.433) che precedono il russo Aleksandr Chicherov (14.366) e il turco Ferhat Arican (14.300). In Finale anche il nipponico Ryohei Kato (14.166) e lo statunitense Marvin Kimble (14.133). Andrea Russo 13esimo (13.566).

SBARRA:

Staffilata del cinese Ruoteng Xiao (14.833) che batte il francese Edgar Boulet (14.533) e il cinese Shudi Deng (14.500). Solo quarto il Campione del Mondo Tin Srbic (14.333). Accedono all’atto conclusivo anche il giapponese Ryohei Kato (14.300), lo statunitense Marvin Kimble (13.633), il belga Noah Kuavita (13.566) e l’altro americano Alec Yoder (13.533). Andrea Russo 18esimo (12.533).