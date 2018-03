Formula E, GP Roma 2018: quando si corre? Data, programma, orari e tv: gara spettacolo all’ombra del Colosseo!

Domenica 14 aprile sarà un grande giorno per la Città di Roma che ospiterà il primo Gran Premio automobilistico della propria storia millenaria. Non sarà la Formula Uno come voleva Bernie Ecclestone ma sarà la Formula E, il Circus riservato alle vetture con propulsori green ed ecologici, senza consumi di carburante.

Sarà un vero e proprio spettacolo su un tracciato di 2,84 chilometri realizzato nei pressi dell’EUR. Si correrà tra le meraviglie della Città Eterna in uno scenario da favola che ci invidia tutto il Mondo. Oltre 30mila spettatori attesi lungo le 21 curve che si districano tra l’Obelisco di Marconi e il quadrato del Colosseo con l’arrivo posto in via Cristoforo Colombo.

Di seguito la data, il calendario completo, tutto il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Roma, prova valida per il Mondiale di Formula E. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1.

DOMENICA 14 APRILE:

08.00 Prove libere 1

08.55 Roborace

10.30 Prove libere 2

12.00 Qualifiche

12.45 Super Pole

14.00 Roborace

16.00 Gara