Football americano, Prima Divisione 2018: i Guelfi non si fermano. Prima vittoria per i Seamen

Week 3 del campionato di Prima Divisione di football americano e finalmente tutte le squadre sono scese in campo. Hanno fatto il loro debutto, infatti, Seamen Milano e Panthers Parma. Entrambe con una vittoria. La squadra campione in carica ha cominciato in maniera solida, infliggendo con un netto 21-0 la prima sconfitta ai Giants Bolzano. Dilaganti anche gli emiliani, che hanno vinto per 48-7 contro Pesaro, ancora a secco in questa stagione.

Ma in vetta alla classifica c’è un’altra squadra, imbattuta. Si tratta dei Guelfi Firenze, che si sono sbarazzati per 21-6 dei Lions Bergamo. Poco equilibrio anche tra i Dolphins Ancona e i Rhinos Milano, con i lombardi battuti nuovamente (28-7). Incerto fino all’ultimo, invece, il match tra Ducks Lazio e Giaguari Torino: i biancocelesti sono riusciti a prevalere nel finale, per 35-27, dando ai torinesi il primo dispiacere stagionale.

I risultati della Week 3 della Prima Divisione 2018

GUELFI Firenze vs LIONS Bergamo 21-6

DOLPHINS Ancona vs RHINOS Milano 28-7

SEAMEN Milano vs GIANTS Bolzano 21-0

DUCKS Lazio Football vs GIAGUARI Torino 35-27

UTA Pesaro vs PANTHERS Parma 7-48

La classifica

1 GUELFI Firenze 3 0

2 PANTHERS Parma 1 0

3 SEAMEN Milano 1 0

4 GIANTS Bolzano 2 1

5 DUCKS LF 2 1

6 GIAGUARI Torino 1 1

7 DOLPHINS Ancona 1 1

8 RHINOS Milano 0 2

9 LIONS Bergamo 0 2

10 UTA Pesaro 0 3













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL FOOTBALL AMERICANO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo