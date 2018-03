F1, Test Barcellona 2018: la Ferrari non guarda al giro secco. Sebastian Vettel: “Saremo vicini alle Mercedes”

La Ferrari non ha cercato il giro veloce, ma la giusta dimensione sul passo gara oggi nei test di Barcellona. Lo sa bene Sebastian Vettel, che a MotorSport.com ha dichiarato: “Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitati. Dispiace non poter girare come avevamo programmato, ma è un problema che accomuna tutte le squadre presenti“.

Il tedesco si mostra molto fiducioso: “Sono convinto che noi e la Mercedes saremo molto vicini, più dello scorso anno, ed è una prospettiva fantastica, poi vedremo cosa accadrà. È una stagione lunga, siamo solo ad inizio marzo e dovremo arrivare a fine novembre, quindi ci sarà tempo. Abbiamo ancora a disposizione solo quattro giorni di prove, dovremo sfruttarli al massimo per capire il più possibile“.













FOTOCATTAGNI

roberto.santangelo@oasport.it