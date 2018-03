F1, quanti soldi guadagnano i piloti? Gli stipendi del Mondiale. Sebastian Vettel il più ricco, Lewis Hamilton lo insegue

Quanti soldi guadagnano i piloti di Formula Uno? Quali sono i vertiginosi stipendi che percepiscono i temerari delle quattro ruote per sfrecciare a oltre 300 km/h? Queste sono le domande che molti appassionano di F1 si fanno periodicamente e che riemergono prima dell’inizio di ogni stagione. Il Mondiale che scatterà con il GP di Australia (23-25 marzo) sarà caratterizzato anche da importanti ingaggi per i fenomeni che riempiranno la griglia di partenza.

Rispetto alla passata stagione, ci dovrebbero essere dei ritocchi verso l’alto secondo quanto riporta l’autorevole portale Tsmsportz che ha portato avanti un’inchiesta sugli stipendi dei piloti. Naturalmente i contratti sono privati e non si conoscono tutti i dettagli ma vediamo quali sono gli stipendi dei piloti e quanti soldi guadagneranno per disputare i 21 Gran Premi in programma.

Sebastian Vettel è il Paperone con i suoi 49 milioni di euro, 8 milioni in più di Lewis Hamilton (40,9). Alle spalle del tedesco della Ferrari e del Campione del Mondo troviamo Kimi Raikkonen (32,7 per la seconda guida di Maranello) e l’eterno Fernando Alonso (24,5 per lo spagnolo della McLaren). Decisamente più distaccati Valtteri Bottas (9,8 per il finlandese della Mercedes) e Max Verstappen (8,2 per il giovane fenomeno della Red Bull). I più “poveri”? Sergey Sirotkin e Charles Leclerc pagati appena 123mila euro da Williams e Alfa Romeo Sauber. Di seguito la classifica degli stipendi dei piloti di Formula Uno.

PILOTA SCUDERIA INGAGGIO (IN EURO) Sebastian Vettel Ferrari 49 milioni Lewis Hamilton Mercdes 40,9 milioni Kimi Raikkonen Ferrari 32,7 milioni Fernando Alonso McLaren 24,5 milioni Valtteri Bottas Mercedes 9,8 milioni Max Verstappen Red Bull 8,2 milioni Stoffel Vandoorne McLaren 5,7 milioni Daniel Ricciardo Red Bulll 4,9 milioni Nico Hulkenberg Renault 4,5 milioni Sergio Perez Force India 4 milioni Romain Grosjean Haas 3,6 milioni Esteban Ocon Force India 2,4 milioni Kevin Magnussen Haas 2 milioni Lance Stroll Williams 1,4 milioni Carlos Sainz Renault 615mila Marcus Ericsson Alfa Romeo Sauber 410mila Pierre Gasly Toro Rosso 290mila Brendon Hartley Toro Rosso 290mila Charles Leclerc Alfa Romeo Sauber 123mila Sergey Sirotkin Williams 123mila













