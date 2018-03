F1, Mondiale 2018: le favorite al titolo. Sarà ancora un duello Ferrari-Mercedes? La Red Bull è in agguato…

Il 25 marzo scatterà il semaforo verde del primo round del Mondiale 2018 di F1 ed il conto alla rovescia sta per terminare. Gli appassionati stanno attendendo con trepidazione l’inizio delle ostilità in pista e la curiosità sull’andamento del campionato è ben oltre i livelli di guardia.

La domanda è: quali saranno le favorite per il titolo? Quesito da un 1 milione di euro, verrebbe da dire, a cui dare risposta non è semplice. Non avendo riferimenti chiari dopo i test di Barcellona, costellati per lo più da tutte e quattro le stagioni, avanzare dei giudizi definitivi è molto difficile.

MERCEDES FAVORITA – Partire dalla squadra campione del mondo in carica che, da quattro anni, domina in lungo ed in largo è quasi scontato. Tuttavia, la nuova W09, nonostante le disavventure meteorologiche, riscontri concreti ne ha mostrati. La nuova nata del team di Brackley ha coperto 4841 km nelle prove. Tenendo conto che durante il GP di Spagna vengono percorsi 307 chilometri, si può affermare che la monoposto di Stoccarda abbia completato la distanza di quasi 16 GP. Un comportamento assai affidabile abbinato anche all’ottimo sfruttamento delle mescole più dure rispetto ai rivali. Stella a tre punte che con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, considerando tutte le variabili in gioco e non conoscendo con esattezza i carichi di benzina, aveva un vantaggio sulla Ferrari di mezzo secondo al giro.

FERRARI IN CERCA DI IDENTITA’- Cavallino Rampante, da par suo, da “Lavori in corso”. L’adozione del “passo lungo” e le modifiche sostanziali rispetto al modello precedente debbono ancora essere comprese a pieno dai tecnici della Rossa. Le potenzialità sono molte e gli ottimi tempi siglati con le gomme morbide in Spagna lo testimoniano. Tuttavia, si ha l’impressione che, nel primo appuntamento australiano, la scuderia di Maranello arrivi con meno certezze rispetto all’anno scorso. La macchina, infatti, non pare essere facile da mettere a punto e servirà tempo per scoprirla al 100%.

RED BULL TERZA INCOMODA – La RB14 potrebbe inserirsi nella lotta iridata? Sembrerebbe di sì. La monoposto di Milton Keynes si è messa in evidenza nella prove in Catalogna. Stabilità in curva e grande continuità di prestazione hanno caratterizzato il proprio incedere sull’asfalto iberico. Aspetti sottolineati prima da Toto Wolff, Team Principal delle Frecce d’Argento, e poi dal campione del mondo in carica Hamilton. Il britannico, infatti, più che soffermarsi sul Cavallino, ha parlato chiaramente della vettura anglo-austriaca come possibile avversaria del campionato. ‘Spoiler tattici’ per confondere l’opinione pubblica? Lo scopriremo solo vivendo…













