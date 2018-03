F1, GP Australia 2018: l’insidia Red Bull per Mercedes e Ferrari. La strategia potrebbe favorire Max Verstappen

Manca sempre meno alla partenza del primo GP del Mondiale 2018 di F1. All’Albert Park di Melbourne l’attesa per il via, programmato domani alle ore 7.10 (italiane), è crescente. Trattandosi del primo round, incertezza e curiosità accompagnano questa vigilia ricca di emozioni per gli addetti ai lavori, i piloti ed i team.

Le qualifiche odierne sono state un assaggio mica da ridere: il record della pista di Lewis Hamilton (Mercedes) e la superiorità netta esibita dal britannico ha costellato una giornata dai chiari tratti argentati. Tuttavia è domani che i punti verranno assegnati ed in cui tutto potrebbe cambiare. Ferrari e Red Bull, infatti, non sono tagliate fuori e per motivi diversi potrebbero impensierire la leadership del quattro volte campione del mondo.

Buona parte del piano d’attacco delle due scuderie dipenderà dallo start. Un buono scatto potrebbe consentire loro di organizzare una strategia adeguata all’eventualità e costringere Lewis a subire le decisioni altrui. Se la Ferrari giocherà le proprie carte, sulla gentilezza degli “pneumatici” ultrasoft nel prima parte di gara, il team di Milton Keynes si affiderà ad un compound diverso.

Sia Max Verstappen che Daniel Ricciardo, partendo dalla quarta ed ottava posizione, cercheranno di sbaragliare il campo con una tattica ad una sosta. Sfruttando l’uso delle mescole supersoft (gomme con le quali hanno girato nel Q2), l’olandese e l’australiano vorranno mettere in difficoltà le proprie rivali, cercando di rimanere il più a lungo possibile in pista per potersi garantire poi di montare le soft, in proiezione di uno stint non troppo lungo.

Sarà davvero possibile? Dipenderà dallo sfruttamento degli pneumatici e dalle temperature di domani. Non essendo esclusa la pioggia si potrebbe pensare che l’asfalto non sia così caldo e ciò potrebbe dare dei vantaggi alla truppa dei “bibitari”. Sarà una corsa interessante anche per questo.













