F1, GP Australia 2018: il colpo di genio della Ferrari. Vettel sorpassa Hamilton con strategia e virtual safety-car

La Formula Uno è a tutti gli effetti uno sport di squadra, si vince soltanto se il pilota e il team riescono a lavorare insieme ai massimi livelli, in perfetta sinergia. Oggi è funzionato tutto in casa Ferrari ed è stata la strategia adottata dal muretto a fare la differenza: il Cavallino Rampante ha conquistato il GP di Australia con Sebastian Vettel grazie al perfetto piano studiato dagli ingegneri e dai meccanici che hanno colto un’occasione più unica che rara. La virtual safety car era spesso andata contro le Rosse e invece oggi ha permesso di festeggiare e di vincere la prima gara del Mondiale 2018 di Formula Uno.

Il doppio problema avuto dal Team Haas (difficoltà nel fissaggio dell’anteriore sinistra sulle due monoposto tra 26° e 27° giro) ha costretto i commissari a chiamare la VSC e lì è svoltata tutta la gara. La genialata degli uomini di Maranello ha colto in controtempo la Mercedes e ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia. Chiamare ai box il proprio pilota in quel momento è stato provvidenziale. Oggi Italia batte Germania senza mezzi termini, l’estro della scuderia del Bel Paese è stato decisamente superiore rispetto alla fredda tecnica dei teutonici che non sono riusciti a reagire nel migliore modo possibile.

La stagione è iniziata alla grande, Lewis Hamilton è stato surclassato con una grande prestazione di tutto il team e il tanto discusso regolamento che congela i distacchi in pista ha finalmente sorriso alla Ferrari. Sebastian Vettel è stato sontuoso: nel giro di rientro ha tagliato tutte le traiettorie, ha accorciato il percorso in modo da essere più veloce e guadagnare quei decimi preziosi che sono stati determinanti. Superata la linea bianca dei box ha spinto al massimo per cento metri e ha acceso il limitatore in maniera perfetta. I meccanici sono poi stati encomiabili nel pit-stop e l’uscita dai box è stata regale con il sorpasso decisivo su Hamilton. Oggi la Ferrari non aveva il miglior mezzo del Circus ma freddezza, cuore e tecnica hanno avuto la meglio supportate dalla grande guida del tedesco al volante della sua Loria.













FOTOCATTAGNI