F1, GP Australia 2018: come e su che canale vederlo in tv? Il palinsesto e gli orari del fine settimane, tra dirette e differite

Dal 23 al 25 marzo il Mondiale di F1 2018 prenderà il via da Melbourne (Australia). Una stagione tanto attesa quella che sta per iniziare con il duello Mercedes-Ferrari a dominare la scena ed il possibile inserimento della Red Bull. Riuscirà il Cavallino Rampante ad interrompere l’egemonia del team di Brackley? Gli uomini in rosso ci proveranno e già da questa prima tappa avremo le idee più chiare sui valori in pista. I primi test hanno dato delle indicazioni: W09 fortissima e SF71H “nascosta”. Sul cittadino australiano si dovrà giocare a carte scoperte, senza tatticismi di sorta e a Maranello sperano di avere la macchina in grado di fare la differenza.

Di seguito la programmazione del weekend “aussie” ricordandovi che sarà possibile seguire anche la DIRETTA LIVE testuale di OASport di turni di libere, qualifiche e gara per non farvi perdere neanche un istante. La Diretta televisiva esclusiva sarà su Sky Sport mentre TV8 trasmetterà le repliche delle qualifiche e della gara, non dei turni di libere.

LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

La programmazione OASport

Venerdi 23 marzo

ore 2.00-3.30, F1, Prove libere 1, DIRETTA LIVE testuale

ore 6.00-7.30, F1, Prove libere 2, DIRETTA LIVE testuale

Sabato 24 marzo

ore 4.00-5.00, F1, Prove libere 3, DIRETTA LIVE testuale

ore 7.00, F1, Qualifiche, DIRETTA LIVE testuale

Domenica 25 marzo

ore 7.10, F1, Gara (58 giri), DIRETTA LIVE testuale

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdi 23 marzo

ore 2.00-3.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 4.00, F1, Prove libere 1, replica

ore 6.00-7.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 10.30, 14.00, 16.15, 18.00, 21.00 e 24.00, F1, Prove libere 2, repliche

Sabato 24 marzo

ore 4.00-5.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 7.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 9.00, 11.00, 14.00, 16.15, 18.45, 21.00 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

Domenica 25 marzo

ore 7.10, F1, Gara (58 giri), diretta

ore 10.30, 14.00, 20.00 e 23.30, F1, Gara, repliche

ore 18.00, F1, Gara (58 giri), sintesi

La programmazione di TV8/HD

Sabato 24 marzo

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 25 marzo

ore 21.00, F1, Gara (58 giri), differita













