F1, Bernie Ecclestone: “C’è troppa sicurezza, hanno tolto il divertimento! Che noia con halo, vetture orribili”

Bernie Ecclestone è sempre dentro alla Formula Uno anche dopo aver ceduto la proprietà a Liberty Media. L’87enne anche oggi, in alcune dichiarazioni rilasciate a Marca, è stato molto critico nei confronti degli americani: “Il loro continuo impegno maniacale per la sicurezza e l’introduzione di halo hanno ulteriormente ridotto l’emozione in questo sport. Le auto ora sono troppo sicure: non fraintendetemi, la sicurezza è fondamentale, ma questo halo è inguardabile. Questo dispositivo rende la F1 meno pericolosa ma anche meno affascinante e attraente per tante persone. Ad esempio chi va al circo e si entusiasma nel vedere acrobati camminare su una corda a metri e metri di altezza, non bada alla sicurezza“.

Il vecchio patron afferma di avere parlato anche con Lewis Hamilton e Sebastian Vettel in merito a questo argomento: “Non penso che il concetto di rischio sia strano per loro, Seb ha anche dei figli. Entrambi hanno però detto di essere attratti dal rischio e che i piloti di F1 sono decisamente più abili rispetto a un conducente comune“.