Curling femminile, Mondiali 2018: la Svezia supera la Germania e resta imbattuta. La Corea del Sud vince con gli Stati Uniti all’extra-end

Arriva l’ottava vittoria consecutiva per la Svezia ai Mondiali di curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le campionesse olimpiche hanno superato agevolmente anche la Germania per 8-4 e restano quindi imbattute al comando della classifica. La squadra capitanata dalla skip Anna Hasselborg ha chiuso di fatto la partita già a metà gara, con il punteggio sul 6-1 e ha poi amministrato il vantaggio nella seconda parte, con le tedesche che hanno concesso il gioco nel nono end.

Sfida invece molto equilibrata tra Stati Uniti e Corea del Sud con le vicecampionesse olimpiche che sono riuscite a primeggiare all’extra-end con il punteggio di 9-8. Le sudcoreane erano in vantaggio 5-3 all’intervallo, ma poi le statunitensi hanno rubato la mano nel settimo end, rimettendo il match in equilibro. Due punti per parte negli ultimi due end hanno poi portato la partita all’extra-end. Qui la squadra capitanata da Kim EunJung è stata davvero impeccabile, riuscendo a rubare la mano alle avversarie ed ottenere il punto decisivo per il successo.

Arrivano poi le vittorie della Svizzera, che supera 7-5 la Danimarca, e della Scozia, che sconfigge per 10-7 il Giappone, mentre l’Italia, che ha riposato in questa sessione, tornerà sul ghiaccio alle 19.00 per affrontare la Danimarca.

RISULTATI DODICESIMA SESSIONE

Svizzera-Danimarca 7-5

Svezia-Germania 8-4

USA-Corea del Sud 8-9

Scozia-Giappone 10-7

CLASSIFICA

1 Svezia 8 vittorie e 0 sconfitte

2 Canada 6-0

3 Corea del Sud 6-1

4 Russia 4-2

5 Repubblica Ceca 4-3

6 Cina, Giappone e Stati Unti 3-4

9 Svizzera 3-5

10 Italia 2-5

11 Scozia 2-6

12 Danimarca e Germania 1-6

Foto: WCF