Curling femminile, Mondiali 2018 – Italia, l’extra-end è ancora letale: vince la Germania, quinta sconfitta azzurra

L’extra-end è ancora fatale per l’Italia ai Mondiali 2018 di curling femminile: per la terza volta consecutiva, dopo i ko contro Repubblica Ceca e Corea del Sud, le azzurre vengono sconfitte al supplementare. A North Bay (Canada) la Germania, fanalino di coda in classifica e che non era stata ancora capace di vincere in questo torneo, si impone per 10-7: la nostra Nazionale così incappa nella quinta sconfitta sul ghiaccio nordamericano e vede allontanarsi sempre più il sesto posto che garantisce l’accesso ai playoff.

Il nostro quartetto parte forte marcando un punto nel primo end e poi rubando la mano nel secondo: avanti 2-0, però, Diana Gaspari e compagne hanno un momento di appannamento e così subiscono il gioco delle avversarie. Le tedesche si portano avanti per 3-2 al termine del quarto end rubando brillantemente la mano grazie ai buoni colpi di Jentsch e Abbes. Le azzurre optano per una mano nulla e poi pareggiano i conti (3-3). A questo punto le due squadre si alternano e vincono due turni di mano a testa, tutti per 2-0. La nostra squadra è brava a recuperare nel decimo parziale e a garantirsi l’extra-end. Qui la formazione guidata da Jentsch ha il vantaggio dell’ultimo tiro, gestisce bene la situazione, è anche fortunata sul tentativo estremo della nostra skip e chiude i conti.

La Svezia batte la Rep. Ceca per 8-6 e si è portata in testa alla classifica a punteggio pieno approfittando del turno di riposo del Canada. Successo degli USA sulla Svizzera (7-5), affermazione della Russia sul Giappone (7-4).

RISULTATI DECIMA GIORNATA:

Rep. Ceca vs Svezia 6-8

USA vs Svizzera 7-5

Giappone vs Russia 4-7

Germania vs Italia 10-7

CLASSIFICA:

Svezia 6 vittorie (6 partite giocate)

Canada 5 vittorie (5)

Corea del Sud 4 vittorie (5)

Russia 4 vittorie (6)

Cina 3 vittorie (6)

Rep. Ceca 3 vittorie (6)

Giappone 3 vittorie (6)

USA 3 vittorie (6)

Svizzera 2 vittorie (6)

Italia 2 vittorie (7)

Danimarca 1 vittoria (5)

Germania 1 vittoria (6)

Scozia 1 vittoria (6)













(foto WCF)