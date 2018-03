Combinata nordica, Coppa del Mondo 2018: i convocati dell’Italia per Schonach, c’è Alessandro Pittin

Ultima prova della Coppa del Mondo di combinata nordica: a Schonach, sulle nevi tedesche, sono in programma due gare tra sabato e domenica. Il salto sarà dal trampolino HS106, ovviamente sarà seguito dalla classica prova di 10 chilometri sugli sci stretti.

In casa Italia il direttore sportivo Sandro Pertile ha convocato tre atleti per quest’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale: si tratta di Aaron Kostner, Alessandro Pittin e Denis Parolari. Si punta ovviamente tutto su Pittin in chiave punti: l’azzurro può giocarsi la top-10 se dovesse centrare un salto ottimale. Da fare esperienza invece per i due giovani: Parolari, classe 1998, si è ben disimpegnato in Alpen Cup e ora punta a far bene contro i più forti a livello mondiale.













Foto: FISI