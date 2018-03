Ciclismo, Vincenzo Nibali: “La vittoria della Sanremo? Un’azione di cuore e testa. Punto al Tour de France ed al Mondiale ora”

Due volte il Giro d’Italia, un Tour de France, una Vuelta di Spagna, due Giri di Lombardia. Non potevano bastare. E’ arrivata un’altra perla per uno dei corridori italiani più forti della storia di questo sport. Vincenzo Nibali con un’azione da fenomeno è andato prendersi la Milano-Sanremo 2018: scatto impressionante sul Poggio, cavalcata solitaria verso l’arrivo di Via Roma ed il successo che lo fa entrare nella leggenda.

Dopo il traguardo arriva anche la telefonata di un certo Eddy Merckx che di Milano-Sanremo ne ha vinte ben 7 a congratulasi per l’impresa : “E’ stata una vera sorpresa per me quella telefonata e anche motivo di orgoglio – le parole del siciliano, intervistato da Il Messaggero – Si è complimentato con me per quel mio attacco sul Poggio. Merckx ha un occhio diverso dagli altri di guardare la gara e questo vuol dire che ha apprezzato il modo speciale con cui ho vinto“.

Nibali ha poi raccontato le sue sensazioni: “Inizialmente pensavo di essere indietro nella mia preparazione poi alla Tirreno-Adriatico ho sentito che la mia condizione stava crescendo e negli ultimi giorni di gara ho iniziato a pensare alla Sanremo. In corsa ha riflettuto sulla strategia migliore da mettere in atto. Sapevo che se arrivavo nel finale con Kwiatkowski, Sagan o Alaphilippe avrei perso. Ero molto concentrato e sapevo che dovevo andare da solo e quella era la cosa giusta da fare. E’ stata una scelta fatta con la testa e con il cuore, maturata quando ho capito che sul Poggio nessuno attaccava. Poi quegli ultimi interminabili 2 chilometri con il vento in faccia dove avevo paura di essere ripreso. Non guardavo dietro e pensavo ad andare a tutta”, ha rivelato il siciliano.

E sui programma futuri: “Sono uno specialista delle corse a tappe e il mio obiettivo principale sarà la classifica del Tour de France, poi Vuelta ed il Mondiale in Austria, dove nei prossimi giorni andrò a fare delle ricognizioni. Abbiamo deciso di fare anche il Giro dei Paesi Baschi, Fiandre e la settimana delle Ardenne, con Amstel, Freccia Vallone e Liegi”.













Foto: Valerio Origo