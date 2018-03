Ciclismo, Ranking Uci: Vincenzo Nibali sale al terzo posto! Italia prima nella classifica per nazioni!

I riflessi dell’eccezionale prestazione di Vincenzo Nibali nella Milano-Sanremo 2018 si ripercuotono anche nei Ranking Uci individuali e per nazioni.

Lo Squalo, dopo l’impresa nella “Classicissima”, ha riportato in auge il proprio nome nella top3 della graduatoria internazionale. Il siciliano, infatti, grazie alla magica prestazione di sabato, è ora in terza piazza a quota 3220 punti (in testa c’è Chris Froome con 3693.43). Un risultato doveroso di menzione per il siciliano che quest’anno punta deciso ad essere tra i primi in una classifica ancor più importante cioè quella del Tour de France. E’ questo l’obiettivo di Enzo al pari del Mondiale in Austria. Insomma, per lui, il meglio deve ancora venire…

Un trionfo che ha portato punti importanti anche al movimento italiano, in vetta alla classica riservata alle nazioni. Bel Paese infatti primo con 15165 punti davanti al Belgio (14808.57 punti) ed alla Spagna (11949 punti), considerando nel complesso il buon inizio d’annata dei nostri corridori come l’11° posto di Elia Viviani ed il 13° di Diego Ulissi confermano.

RANKING UCI – INDIVIDUALE

Rank Rider Nation Team Age Points 1 FROOME Chris GBR TEAM SKY 33 3693 .43 2 VAN AVERMAET Greg BEL BMC RACING TEAM 33 3614 .57 3 +3 NIBALI Vincenzo ITA BAHRAIN – MERIDA 34 3220 4 -1 VALVERDE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 38 3055 5 KRISTOFF Alexander NOR UAE TEAM EMIRATES 31 2967 6 -2 SAGAN Peter SVK BORA – HANSGROHE 28 2689 7 +3 MATTHEWS Michael AUS TEAM SUNWEB 28 2559 8 GILBERT Philippe BEL QUICK – STEP FLOORS 36 2497 9 -2 DUMOULIN Tom NED TEAM SUNWEB 28 2452 10 +1 KWIATKOWSKI Michal POL TEAM SKY 28 2407 .43 11 -2 VIVIANI Elia ITA QUICK – STEP FLOORS 29 2394 12 +3 DEMARE Arnaud FRA GROUPAMA – FDJ 27 2088 13 ULISSI Diego ITA UAE TEAM EMIRATES 29 2039 14 WELLENS Tim BEL LOTTO SOUDAL 27 1989 15 +1 BARDET Romain FRA AG2R LA MONDIALE 28 1984 16 +6 LANDA MEANA Mikel ESP MOVISTAR TEAM 29 1875 17 +2 COLBRELLI Sonny ITA BAHRAIN – MERIDA 28 1846 18 URAN Rigoberto COL TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 31 1819 19 +1 MARTIN Daniel IRL UAE TEAM EMIRATES 32 1783 20 +5 ARU Fabio ITA UAE TEAM EMIRATES 28 1624 21 +2 TEUNS Dylan BEL BMC RACING TEAM 26 1589 22 +4 PORTE Richie AUS BMC RACING TEAM 33 1556 23 -6 PINOT Thibaut FRA GROUPAMA – FDJ 28 1546 24 +5 IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP BAHRAIN – MERIDA 29 1534 25 +5 GREIPEL André GER LOTTO SOUDAL 36 1530 26 +6 VUILLERMOZ Alexis FRA AG2R LA MONDIALE 30 1530 27 +4 TRENTIN Matteo ITA MITCHELTON – SCOTT 29 1513 28 +9 STUYVEN Jasper BEL TREK – SEGAFREDO 26 1508 29 +5 YATES Simon Philip GBR MITCHELTON – SCOTT 26 1505 30 +3 ALBASINI Michael SUI MITCHELTON – SCOTT 38 1500

RANKING UCI – NAZIONI

Rank Name Nation Points 1 ITALY ITA 15165 2 BELGIUM BEL 14808 .57 3 +1 SPAIN ESP 11949 4 -1 FRANCE FRA 11588 5 NETHERLANDS NED 10371 6 +1 GREAT BRITAIN GBR 8835 .43 7 -1 COLOMBIA COL 8664 8 AUSTRALIA AUS 7626 .71 9 NORWAY NOR 6147 10 GERMANY GER 5980













Foto: Pier Colombo