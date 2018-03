Ciclismo: mercoledì si corre la nuova Driedaagse De Panne-Koksijde. Una sola giornata di gara, poi anche la prova femminile

Grande novità nel format della storica Tre Giorni di La Panne: si corre su un solo giorno la corsa belga, che ha aggiunto però anche la prova femminile, che farà parte del circuito World Tour. Appuntamento a mercoledì 21 marzo con la gara al maschile: diretta TV prevista sui canali di Eurosport. Andiamo a scoprire la nuova Driedaagse De Panne-Koksijde.

Percorso

Cambia, ovviamente, anche il percorso della prova: non ci sono più le consuete tre giornate di gara (nell’ultimo giorno erano presenti due semitappe con una cronometro conclusiva ad assegnare il titolo). Si lascerà, molto probabilmente, spazio ai velocisti: gli unici muri presenti infatti saranno a metà del percorso (da Brugge a De Panne per 202 chilometri). Monteberg, Kemmelberg, Vidaigneberg e Sulfeberg: uno dopo l’altro, con il gruppo che sicuramente si allungherà. Da lì all’arrivo mancheranno però oltre 100 chilometri dove ci sarà spazio per ricompattarsi e organizzare lo sprint.

Favoriti

Assente il campione uscente Philippe Gilbert, la Quick-Step Floors si affida all’argentino Maximilian Richeze. Non sarà al via neanche il campione del mondo Peter Sagan: la Bora-hansgrohe punta sul teutonico Paskal Ackermann. Da seguire la Mitchelton-Scott che può giocarsi tanti uomini adatti alle Classiche del Nord, per la volata si punta su Luka Mezgec. In chiave italiana da segnalare la presenza della Nippo Vini Fantini.

Donne

Si fa sul serio al femminile, visto l’ingresso nel massimo circuito internazionale. Percorso totalmente diverso rispetto a quello affrontato un paio di giorni fa al Trofeo Alfredo Binda, dove si è imposta la polacca Niewiadoma, ma c’è già possibilità di riscatto. Punta in grande il Team Sunweb che schiererà al via un vero e proprio squadrone, con la statunitense Coryn Rivera pronta a sprintare.

Foto: Twitter Richeze