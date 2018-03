Ciclismo femminile, Gand-Wevelgem 2018: straordinario successo di Marta Bastianelli, che batte allo sprint Jolien d’Hoore

L’Italia sale sul gradino più alto del podio nella Gand-Wevelgem femminile grazia ad una strepitosa Marta Bastianelli. La 30enne romana, ex campionessa del mondo, conquista la sua prima classica del Women’s WorldTour grazie ad una volata perfetta, in cui è riuscita a battere al fotofinish la favorita numero una della vigilia, la belga Jolien d’Hoore, che si deve quindi accontentare di un altro secondo posto dopo quello dello scorso anno.

Tanti tentativi di fuga nella prima parte di gara, ma il gruppo mantiene un ritmo elevatissimo e va ad annullarli tutti. Dopo circa 40 km sferra l’attacco l’olandese Thalita De Jong (Experza-Footlogix), che riesce a guadagnare 45” di vantaggio, ma dopo una decina di chilometri viene anche lei ripresa. Sui tratti di sterrato nella parte centrale, le Plugstreet, il gruppo si spezza in più parti, ma poco dopo torna compatto. Proseguono gli attacchi anche negli ultimi 50 km, ma nessuna atleta riesce a fare la differenza. A 20 km dal traguardo, a causa del forte vento laterale, si formano diversi ventagli in gruppo e con l’azione di Boels- Dolmans e Sunweb in testa, restano solo una trentina di cicliste al comando. Questo gruppetto ristretto si va così a giocare la vittoria in volata.

Lo sprint viene lanciato dalla Alé Cipollini, con l’australiana Chloe Hosking che pilota alla perfezione la nostra Marta Bastianelli, che si lancia a centro strada. Dalla sinistra prova a uscire la belga Jolien d’Hoore (Mitchelton-Scott) che appaia l’italiana negli ultimi metri. La sfida per il successo è quindi tra queste due atlete con Bastianelli che con un colpo di reni magistrale riesce a battere al fotofinish d’Hoore. Completa il podio la tedesca Lisa Klein (Canyon SRAM) seguita dalla cubana Arlenis Sierra (Astana) e dall’olandese Amy Pieters (Boels- Dolmans). Nella top 10 troviamo altre due italiane, con il nono posto di Barbara Guarischi (Team Virtu) e il decimo di Letizia Paternoster (Astana), che dopo i tanti successi su pista, riesce a cogliere un ottimo piazzamento anche in una grande classica.

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Twitter