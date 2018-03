Champions League 2018: Messi trascina il Barcellona ai quarti di finale, il Bayern Monaco passeggia in Turchia

Sono il Barcellona ed il Bayern Monaco le ultime due qualificate ai quarti di finale di Champions League 2018. Gli spagnoli hanno inflitto un pesante 3-0 al Chelsea di Antonio Conte e, dopo il pareggio 1-1 del match d’andata, hanno messo in cassaforte la qualificazione imponendo la legge del fattore campo. Un Barça trascinato letteralmente da Leo Messi, autore di una doppietta e dell’assist sul gol di Dembelé. Per l’asso argentino si tratta della 100esima marcatura in Champions e della 40esima nella fase ad eliminazione diretta. Numeri davvero impressionanti. Blues che, dal canto loro, non hanno affatto demeritato pagando a caro prezzo le proprie disattenzioni difensive ed una serata negativa del portiere belga Courtois.

Per quanto concerne il match di Istanbul, tra il Beşiktaş ed il Bayern, è stata una specie di formalità. Dopo il 5-0 del match in terra baverese in favore dei tedeschi, la truppa di Jupp Heynckes ha comunque mantenuto la concentrazione alta, imponendosi 3-1. Teutonici subito in vantaggio grazie ad una marcatura di Thiago Alcantara al 18′. Nella ripresa, sono arrivati la sfortunata autorete di Gökhan Gönül e la firma di Wagner, intervallati dalla marcatura di Vágner Love, a completare lo score finale.













Foto: profilo twitter Champions League