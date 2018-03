Carolina Kostner, regalaci un sogno! La Regina del Ghiaccio per l’ultima impresa, l’Italia si stringe per la magia ai Mondiali

Una Nazione intera è pronta a volare insieme alla sua Fata, un Paese intero si fermerà per sognare con la sua Musa Danzante, tutta l’Italia vuole commuoversi grazie all’arte, alla poesia, all’eleganza di un monumento vivente, di un’icona celestiale che a 31 anni è ancora capace di tenerci tutti immobili, di farci spalancare la bocca per lo stupore, di farci credere nell’impossibile. Carolina Kostner vuole incendiare il ghiaccio del Mediolanum Forum di Milano e fare la differenza ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico.

Ore 22.16, il momento della verità. L’azzurra si esibirà per ultima, il suo free skating chiuderà la gara del venerdì sera, uno dei momenti più attesi dell’intera settimana da parte di tutti gli appassionati. Carolina ci arriva da leader della gara, prima dopo il primo segmento di gara, dopo aver battuto tutte nel programma corto, dopo aver sconfitto sul campo il fenomeno Alina Zagitova, 15enne Campionessa Olimpica e d’Europa, dopo aver rifilato un distacco importante alle varie Miyahara, Osmond, Sotskova. L’intensità, l’interpretazione, l’emozionalità della Regina del Ghiaccio sono ovviamente unici ma basteranno per fare saltare il banco, per realizzare l’impresa impossibile? Battere Alina Zagitova, dotata di un programma tecnico spaventoso, è davvero molto difficile. Carolina può tornare sul tetto del Mondo a sei anni di distanza dall’apoteosi di Nizza, questa volta davanti alla sua gente. La spinta del pubblico sarà fondamentale per la Kostner, per darle quel qualcosa in più che possa convincere anche la giuria: saranno più di 12000 sugli spalti pronti a spingerla verso la missione della vita. Questa è una notte da io c’ero, questa potrebbe essere l’ultima gara della carriera per la più forte pattinatrice vista alle nostre latitudini, questo è l’evento che nessuno può e deve perdersi.

La gardenese va a caccia della settima medaglia iridata della carriera: saranno minuti di passione, di amore, di pathos. Il “Preludio a un pomeriggio di un fauno” sarà spettacolare ma quale strategia adotterà: semplificherà l’esercizio andando sul sicuro o azzarderà tutto per volare verso il Paradiso? L’attesa sta per finire, la veterana di mille battaglie è pronta per l’ultima guerra a suon di salti e magnificenze sul ghiaccio.















(foto Valerio Origo)