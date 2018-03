Canottaggio, le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020. I volti nuovi e i giovani da seguire

Sicuramente il settore maschile delll’Italia del remo è quello che storicamente ha portato medaglie pesanti alle spedizioni olimpiche azzurre, ma verso Tokyo 2020 la nostra Federazione sta facendo un bellissimo lavoro con le donne, per far sì che il bottino di medaglie possa essere rimpinguato anche da loro.

Basti pensare che l’equipaggio più esperto tra le specialità olimpiche è quello del doppio senior di Kiri Tontodonati, la meno giovane della spedizione rosa a Racice, nella scorsa rassegna continentale, nella quale comunque colse il bronzo,nonostante sia nata soltanto il 4 settembre 1994, e di Stefania Gobbi, classe 1995.

Se però consideriamo che delle 17 medaglie ottenute nel passato anno solare tra Europei e Mondiali, ben 11 sono arrivate in specialità olimpiche (più una paralimpica), ecco come il lavoro verso la rassegna nipponica debba necessariamente continuare nella stessa direzione, non solo con le donne, ma anche con gli uomini.

Bisogna ripartire certamente dal due senza senior di Matteo Lodo e Giuseppe Vicino premiati, nella scorsa stagione, dalla scelta di lasciare il quattro senza senior bronzo a Rio 2016, centrando in compenso il doppio oro continentale ed iridato. L’imbarcazione lasciata dai due ha gettato le basi per una nuova medaglia nelle acque nipponiche, ottenendo l’oro europeo e l’argento mondiale grazie a Marco Di Costanzo, Giovanni Abagnale, Matteo Castaldo e Domenico Montrone.

Molto ci si attende anche da Filippo Mondelli e Luca Rambaldi nel doppio senior e da Pietro Ruta e Stefano Oppo nel doppio pesi leggeri, mentre sarebbe importante una conferma per il quattro di coppia senior, guidato nella scorsa stagione da Romano Battisti (d’oro a Siviglia 2013), che a Racice ha portato l’imbarcazione sul terzo gradino del podio europeo insieme ai giovani Emanuele Fiume, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, e per l’ammiraglia azzurra, l’otto con senior di Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina ed Enrico D’Aniello.













