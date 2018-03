Calcio, Mondiali 2018 – UFFICIALE: la FIFA approva l’utilizzo del Var. La conferma arriva da Gianni Infantino

Var ai Mondiali, ora è ufficiale. La conferma è arrivata direttamente dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha annunciato la novità in maniera definitiva nel corso di una conferenza stampa a Bogota, sede del FIFA Council Meeting. “Siamo molto contenti di questa approvazione“, ha commentato lo svizzero di origini italiane, manifestando tutta la sua soddisfazione.

Eppure proprio Infantino non era favorevole all’introduzione del Video Assistant Referee, come da lui stesso ammesso. “All’inizio ero molto scettico, ma dobbiamo convivere col progresso. Ci siamo convinti del fatto che dobbiamo aiutare gli arbitri per avere più trasparenza e giustizia nel calcio. Il Mondiale del 2018 sarà il primo con il Var, è una decisione già approvata e presa dopo una sperimentazione su oltre 1000 partite. Il tempo medio durante una partita per l’utilizzo del Var è di un minuto. Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l’arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito“, ha chiuso Infantino, che ha definito l’introduzione “storica“.

Nei prossimi mesi, così, gli arbitri che saranno presenti in Russia riceveranno le istruzioni su come comportarsi (non è presente in tutti i campionati), diretti da Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della FIFA.













