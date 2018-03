Calcio, i convocati dell’Italia per le amichevoli con Argentina e Inghilterra. Debuttano Cutrone e Chiesa, ci sono Buffon e i veterani

Gigi Di Biagio, CT ad interim della Nazionale Italiana di calcio, ha diramato le convocazioni per le due amichevoli contro Argentina e Inghilterra. Gli azzurri affronteranno l’Albiceleste di Leo Messi all’Etihad Stadium di Manchester (venerdì 23 marzo, ore 20.45) e i maestri inglesi al Wembley Stadium di Londra (martedì 27 marzo, ore 21.00).

Prime chiamate per gli attaccanti Patrick Cutrone e Federico Chiesa che nel reparto offensivo affiancano le certezze Belotti, Immobile, Candreva, Insigne e Verdi. Di Biagio ha confermato la sua attenzione ai giovani e infatti ha confermato 9 dei 13 ragazzi che hanno esordito nell’ultimo biennio. Tra i pali ci sarà l’infinito Gigi Buffon come trapelato nelle ultime settimane. In difesa non mollano Bonucci e Chiellini, spicca il nome di Jorhinho a centrocampo. Questi i 26 azzurri convocati per le due amichevoli, il raduno è previsto domenica sera a Coverciano dove ci si allenerà fino a giovedì 22 marzo prima di partire per l’Inghilterra.

Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Matteo Darmian (Manchester United), Mattia De Sciglio (Juventus), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Alessandro Florenzi (Roma), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Milan), Bryan Cristante (Atalanta), Roberto Gagliardini (Inter), Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Antonio Candreva (Inter), Patrick Cutrone (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna).













