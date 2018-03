Calcio a 5, Coppa Italia 2018: le big four passano il turno! Came Dosson-Luparense e Acqua&Sapone-Napoli le due semifinali

Le prime quattro del campionato di Serie A monopolizzano la Final Eight della Coppa Italia 2018. Tutto secondo copione nei quarti di finale del torneo che assegna il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, vinta dala Luparense. A passare il turno sono la Came Dosson, la Luparense, l’Acqua&Sapone Unigross e la Lollo Caffè Napoli, che al PalaFiera di Pesaro fanno la voce grossa e dimostrano di essere un gradino avanti rispetto agli avversari. Nelle semifinali in programma sabato 24 marzo, dunque, la Came Dosson sfiderà la Luparense, mentre l’Acqua&Sapone Unigross se la vedrà con la Lollo Caffè Napoli.

CAME DOSSON-KAOS REGGIO EMILIA 3-2

La capolista soffre a lungo nel primo tempo, ma passa il turno grazie alle parate di un super Morassi e ad un pizzico di buona sorte. Gli emiliani colpiscono un doppio palo con Garrido e Tuli e una traversa con Fusari, ma a passare in vantaggio è la Came, che sblocca il risultato con un gol di Vieira, servito splendidamente da Alemao. Lo stesso Vieira fallisce il raddoppio prima dell’intervallo, ma in avvio di ripresa Schiochet sorprende Molitierno e firma il 2-0, incanalando la partita nella direzione dei veneti. Il Kaos, però, non ci sta a mollare la presa e accorcia le distanze con un rigore in movimento di Tuli. La partita si accende e Rangel sugli sviluppi di una palla inattiva realizza il 3-1, dopodiché Fits riporta sotto gli emiliani. Lo stesso Fits colpisce il palo a 3′ dalla fine, poi Kakà sbatte contro un fantastico Morassi e la Came si prende la ribalta, passando il turno e accedendo alle semifinali.

LUPARENSE-AXED LATINA 6-0

Non c’è storia nel secondo quarto di finale, in cui i campioni d’Italia si prendono la scena senza lasciare neppure le briciole ai laziali. Borja Blanco sblocca subito il risultato, ma l’Axed in avvio è in partita e Del Ferraro colpisce il palo esterno. Sul successivo capovolgimento di fronte, Ramon trova il raddoppio, poi prima dell’intervallo Honorio mette a segno anche il 3-0 chiudendo di fatto la pratica. La ripresa è pura accademia e così Taborda, Rafinha e Lara mettono il sigillo sulla vittoria. Game, set and match. I Lupi sono in semifinale e ad attenderli c’è la capolista del campionato.

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-PESCARA 5-2

Match scoppiettante al PalaFiera tra due ottime squadre, che stanno vivendo momenti profondamente differenti in stagione. Borruto semina il panico nelle battute iniziali, Rescia sfiora il gol, ma è Patias ad andare più vicino al vantaggio con un pallonetto di testa che sbatte sulla traversa. Ci pensa André Ferreira, però, a sbloccare il risultato, regalando l’1-0 ai partenopei. Carlos Espindola è fenomenale su Borruto e Salas, ma proprio Borruto trova il gol del pareggio su assist di Cuzzolino. Una palla inattiva, tuttavia, consente al Napoli di tornare avanti con Peric, ma Salas con una bella azione personale trova un gol fantastico e porta il Pescara in parità tra gli applausi del pubblico. Prima dell’intervallo, però, ancora Peric va a segno, sfruttando una deviazione di Salas, e così Napoli arriva in vantaggio all’intervallo. André Ferreira e Ghiotti colpiscono il palo in avvio di ripresa, Cuzzolino fa altrettanto su tiro libero respinto miracolosamente da Espindola, che all’ultimo minuto incredibilmente mette a segno una doppietta, dimostrando di essere non solo uno dei migliori portieri al mondo, ma anche un valido bomber nei momenti che contano. Napoli è in semifinale, Pescara va a casa al primo turno.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS-ITALSERVICE PESARO 6-1

I padroni di casa giocano davanti ad una splendida cornice di pubblico, ma i detentori del trofeo sono implacabili e maturi e sbrigano la pratica sin dai primi minuti. De Oliveira e Calderolli portano l’Acqua&Sapone sul 2-0, Bertoni spreca l’occasione del tris, poi Marcelinho su tiro libero si fa ipnotizzare da Mammarella, che difende il doppio vantaggio, respingendo anche le conclusioni di Boaventura, Rudinei e Revert. Ci pensa Coco a siglare il terzo gol con un bel cucchiaio e poi Lima firma il poker prima che Marcelinho nel finale metta a referto il gol della bandiera, ormai inutile. Bocao e ancora Lima fissano poi il punteggio sul 6-1 e per gli abruzzesi è un tripudio. In semifinale l’Acqua&Sapone sfiderà la Luparense in un match che ha il sapore di una finale anticipata.

FINAL EIGHT COPPA ITALIA 2018

QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI – SABATO 24 MARZO (diretta tv su Fox Sports)

A – CAME DOSSON-LUPARENSE (ore 18.00)

B – LOLLO CAFFÈ NAPOLI-ACQUA&SAPONE UNIGROSS (ore 20.30)

FINALE – DOMENICA 25 MARZO (diretta tv su Fox Sports)

