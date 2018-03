Boxe, WSB 2018: gli Italia Thunder tornano sul ring! Sfida ai British Lionhearts, ci sono Vianello e Natalizi

Gli Italia Thunder sono pronti per tornare sul ring: venerdì 16 marzo affronteranno i British Lionhearts a Cernusco sul Naviglio nella quarta giornata delle World Series of Boxing. Dopo il 5-0 maturato in trasferta un paio di settimane fa, la nostra formazione vuole tornare al successo: la vittoria manca dall’esordio contro il team croato ed è fondamentale per continuare a sognare in grande.

Come sempre sono in programma cinque match, in rapida successione dalle ore 18.00 (diretta tv su Sportitalia). La stella della giornata è indubbiamente Guido Vianello che sfiderà il britannico Frazer Clarke tra i supermassimi: il 23enne, con uno score di 7-3 in questa manifestazione, incrocerà i guantoni con un avversario temibile che ha vinto sette incontri nelle WSB senza mai perdere. Curiosità anche su Mirko Natalizi che tra i welter (69kg) se la vedrà con l’inglese Cyrus Pattinson: il 22enne ha vinto il suo unico precedente e vuole proseguire nella propria striscia con un avversario che gli rende 10cm in altezza. Esordio assoluto, invece, per gli altri tre pugili degli Italia Thunder: il 22enne Claudio Grande sfiderà Will Cawley tra i 52kg, Fateh Benkorichi affronterà il bielorusso Dzmitry Asanau tra i 60kg, il bulgaro Blagoy Naydenov difenderà i colori italiani contro l’irlandese Joseph Ward (sei vittorie) tra gli 81kg.













(foto WSB)