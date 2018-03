Boxe, WSB 2018: gli Italia Thunder si arrendono ai British Lionhearts. Finisce 4-1

Si è chiuso come due settimane fa, con la vittoria dei britannici, l’incontro delle World Series of Boxing tra gli Italia Thunder e i British Lionhearts. È cambiato solamente il risultato: dal 5-0 di Liverpool si è passati al 4-1, con Mirko Natalizi che ha portato l’unico punto alla squadra azzurra. A Cernusco sul Naviglio l’Italia ha così continuato il suo periodo negativo (tre sconfitte di fila), con la vittoria che oramai manca dal match d’apertura contro i Croazia Knights.

I Lionhearts hanno subito preso il comando, vincendo il primo match, nei 52kg, con Will Cawley che ha battuto Claudio Grande per split decision (45-50, 44-50, 48-45): il 22enne azzurro che ha lottato bene prevalendo nel terzo round sul cartellino dei giudici. Successivamente, nei 60kg, è stato il bielorusso Dzmitry Asanau a portare il secondo punto alla squadra britannica, battendo il russo Kiril Rusinov, che ha sostituito Fateh Benkorichi. Incontro senza storia, con Asanau che ha vinto in maniera netta, con verdetto unanime (45-50, 45-50, 45-50).

L’unico punto italiano della serata è arrivato nel terzo incontro, nella categoria 69kg: Mirko Natalizi ha dominato contro Cyrus Pattinson, con l’arbitro che è stato costretto ad interrompere il match a 2:30 nella terza ripresa con l’inglese in evidente difficoltà. Una bella soddisfazione per il 22enne italiano, che si è confermato contro un avversario che in passato ha già battuto. Nemmeno il tempo di riaprire la speranza per i Thunder che Joseph Ward ha chiuso la contesa, vincendo tra gli 81kg contro il bulgaro Blagoy Naydenov. Un match dominato dal rappresentante dei Lionhearts, vinto con verdetto unanime (45-50, 45-50, 45-50).

La serata di Cernusco sul Naviglio si è così chiusa con il più atteso, Guido Vianello, che nei +91kg ha sfidato Frazer Clarke. Non è andata come ci si aspettava, perché l’inglese ha evidenziato una volta di più la sua forza, vincendo l’ottavo incontro su altrettanti disputati nelle WSB con verdetto unanime (45-50, 44-50, 44-50).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA BOXE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Italia Thunder