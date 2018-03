Bob a due: Jazmine Fenlator-Victorian positiva ad un controllo antidoping. La giamaicana presente alle Olimpiadi di PyeongChang

Jazmine Fenlator-Victorian, 19esima nel bob a due alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, è risultata positiva ad un controllo antidoping effettuato il 13 gennaio in Svizzera. La sostanza incriminata dovrebbe essere uno steroide, il clenbuterolo. L’atleta giamaicana in coppia con l’ex ex sprinter Carrie Russell avevano destato grande curiosità nel corso dei Giochi, essendo il primo duo caraibico ad esibirsi al femminile. Ora la Fenlator-Victorian rischia una squalifica di 4 anni e, come riporta La Gazzetta dello Sport, ciò è stato confermato dalla federazione giamaicana bob e skeleton.













