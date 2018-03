Biglietti Roma-Barcellona (10 aprile): come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League

Sorteggio terribile per la Roma, che ai quarti di finale della Champions League affronterà il Barcellona. Peggio davvero non poteva andare ai giallorossi, che hanno preso una delle squadre più dure del lotto.

Le due partite dovranno comunque giocarsi ma è inevitabile dare la Roma per sfavorita. Eppure i giallorossi hanno disputato fin qui un’ottima Champions League. Nel girone sono stati capaci di superare sia Chelsea che Atletico Madrid, chiudendo il raggruppamento al primo posto. Poi, agli ottavi, i ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno saputo rimontare una gara d’andata storta ed eliminare lo Shakhtar Donetsk. Ora il livello sale in maniera vertiginosa ma la Roma ha il dovere di provarci, con la leggerezza di chi, in fin dei conti, non ha nulla da perdere.

Dall’altro lato una squadra che in questa stagione sembra davvero imbattibile. Il Barcellona sta viaggiando verso un altro titolo di Liga, potendo contare su un vantaggio confortevole rispetto ad Atletico e Real Madrid. L’obiettivo principale, però, è sottrarre la Coppa proprio ai Blancos. I quarti di finale contro il Chelsea sono stati un ulteriore dimostrazione di forza dei blaugrana, guidati da un Lionel Messi che non finisce mai di divertire e regalare per le con il suo sconfinato talento.

Servirà un’impresa alla Roma, che giocherà l’andata in trasferta. Obiettivo resistere, per poi sfruttare la spinta del’Olimpico. Il ritorno è in programma martedì 10 aprile alle ore 20.45: è già partita la corsa al biglietto e per assicurarvene uno potete andare sulla piattaforma viagogo.it.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DI ROMA-BARCELLONA













Foto: pagina Twitter AS Roma