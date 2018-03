Biglietti Real Madrid-Juventus (11 aprile): come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Mercoledì 11 aprile il Santiago Bernabeu di Madrid sarà teatro del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus. La grande rivincita della finale di Cardiff andrà in scena in questo turno europeo e la voglia di riscatto della formazione di Massimiliano Allegri è molta.

Tuttavia il Real è squadra temibile e da quando ha avuto inizio la fase ad eliminazione diretta di questo torneo ha saputo sciorinare tutto il suo calcio di classe, arricchito dalle giocate di Cristiano Ronaldo, stella indiscussa dei Blancos. La Juve, come suo solito, cercherà di opporre la propria solidità difensiva e nel contempo si affiderà al suo attacco H-D (Higuain-Dybala) per far male alla retroguardia delle Merengues.

Un match di grande fascino tutto da vivere. Non è un caso che i biglietti stiano andando a ruba. Tuttavia, c’è ancora disponibilità grazie alla piattaforma viagogo.it. Che cosa state aspettando?! Affrettatevi a procurarvi gli ultimi tickets!

CLICCA QUI PER ACQUISTARE I BIGLIETTI DI REAL MADRID – JUVENTUS













Foto: pagina facebook Juventus