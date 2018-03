Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti 2018: Dorothea Wierer può rimanere in corsa per il podio nella generale, speranze dalla staffetta mista e non solo

La Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018 riparte da Kontiolahti, che apre la terza ed ultima fase del massimo circuito Ibu, dopo le tre tappe di dicembre e le tre di gennaio. Dopo una piccola pausa a seguito delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la Finlandia sarà teatro di sprint, mass start e staffette miste, in un weekend che potrebbe risultare fondamentale ai fini della classifica generale, sia in campo maschile che in campo femminile.

UOMINI – Martin Fourcade alla caccia della Settima Meraviglia. Il francese, tra sé e l’ennesima Coppa del Mondo, vede il solo Johannes Boe come possibile avversario, anche se al momento ha un discreto vantaggio da sfruttare per conquistare la Sfera di Cristallo. Autore di una stagione superlativa, proprio a Kontiolahti ha la possibilità di allungare se non in maniera decisiva quantomeno determinante, pensando poi alle gare di Oslo e Tyumen che porranno fine alla stagione di Coppa del Mondo, con 7 gare individuali ancora di disputare comprese quelle di questa settimana. Al momento, non si può dare nulla per certo, ma le gare di Kontiolahti potrebbero indirizzare la sfida più intensa delle ultime stagioni per la conquista della classifica generale.

Per quanto riguarda l’Italia, saranno tre gli atleti impegnati a causa dell’assenza di Giuseppe Montello, influenzato. Lukas Hofer e Dominik Windisch si presentano in fiducia dopo le medaglie ottenute alle Olimpiadi. Hanno il potenziale, come ormai ripetiamo da inizio stagione, di giocarsi il podio in ogni gara, a patto di essere precisi al tiro, cosa fino ad ora riuscita con poca costanza. Chiude il contingente Thomas Bormolini, apparso leggermente affaticato a PyeongChang. Passate un paio di settimane, potrebbe aver ritrovato la brillantezza della prima parte di stagione.

DONNE – La sfida per la prima posizione in Coppa del Mondo è apertissima, con almeno quattro atlete in piena lotta. Kaisa Makarainen e Anastasiya Kuzmina sono divise da una manciata di punti, ma alle loro spalle possono provare a rientrare l’azzurra Dorothea Wierer e, soprattutto, la tedesca Laura Dahlmeier, che viene da una rassegna olimpica in cui ha vinto tre medaglie (di cui due ori) in prove individuali. Pur con un ritardo cospicuo, ha la condizione e la forza di chiudere il gap, che, considerando anche gli scarti, non è poi così elevato. Wierer, invece, è in cerca di riscatto dopo che non è riuscita a salire sul podio in alcuna competizione individuale di Giochi, pur conquistando uno splendido bronzo con la staffetta mista. Fino ad ora si è mantenuta nelle posizioni di vertice grazie alla costanza, ma per provare ad inserirsi nella lotta per la Coppa del Mondo deve provare a fare un passo in avanti come prestazioni. L’obiettivo, in ogni caso, potrebbe essere quello di difendere il podio, anche se non sarà facile.

A Dorothea si affiancheranno Lisa Vittozzi, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo. In particolare, la sappadina Vittozzi ha dimostrato alle Olimpiadi di essere cresciuta e di essere sempre più vicina al livello delle big del circuito. In queste ultime tre tappe può raccogliere risultati importanti e soprattutto trovare fiducia in vista dell’estate e delle prossime stagioni, quando potrebbe raggiungere i livelli delle migliori atlete del circuito, come ha fatto vedere a sprazzi fino ad ora. Per Gontier e Sanfilippo, invece, l’obiettivo è quello di evitare errori per provare ad arrivare il più in alto possibile nelle classifiche della singola gara.

Spazio anche alla staffetta mista: nella gara tradizionale, l’Italia parte tra le nazioni che possono puntare in alto con Vittozzi, Wierer, Windisch e Hofer che possono ambire al podio, anche per confermare quanto di buono fatto in sede olimpica.













