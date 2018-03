Basket femminile, Serie A1: sfida al vertice tra Schio e Venezia

La classifica della Serie A1 di basket femminile si sta via via delineando: domenica si disputeranno le cinque partite valide per il secondo turno, su quattro, del Round Challenges che andrà a determinare le posizioni in vista dei playoff. Molte sfide interessanti in questa giornata.

A partire dallo scontro al vertice tra Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia, in casa della formazione scledense. Con 17 vittorie e 2 sole sconfitte, Schio di fatto si è già aggiudicata il primo posto in classifica, mentre Venezia è matematicamente seconda. L’incontro, dunque, potrebbe consegnare la certezza anche al Famila del primo posto, che comunque non dovrebbe avere problemi a ratificare nei due incontri che eventualmente mancherebbero nelle prossime due settimane. Questa, però, potrebbe essere la finale scudetto e, di conseguenza, i due allenatori potrebbero sfruttare l’occasione per conoscere ancora meglio le avversarie.

Sfide dirette anche per la terza e la quinta piazza. Il Passalacqua Trasporti Ragusa ospita la Saces Mapei Givova Dike Napoli, mentre sul campo della Gesam Gas&Luce Lucca, la squadra toscana sfiderà il Fila San Martino. Queste quattro squadre sono racchiuse in soli quattro punti in classifica (Ragusa a quota 24, Napoli 22 e le altre a 20) e potrebbero ricoprire un ruolo fondamentale nella definizione dei piazzamenti.

Chiudono il programma Pall. Femm. Broni 93 – Fixi Piramis Torino e Meccanica Nova Vigarano – Treofan Battipaglia. Fondamentale vincere per Vigarano e Torino, che sono in piena lotta per la salvezza.

Il programma della seconda giornata del Round of Challenges

Meccanica Nova Vigarano – Treofan Battipaglia

Pall. Femm. Broni 93 – Fixi Piramis Torino

Gesam Gas&Luce Lucca – Fila San Martino

Passalacqua Trasporti Ragusa – Saces Mapei Givova Dike Napoli

Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Credit: Ciamillo