Basket, Champions League 2018: definito il quadro dei quarti di finale. Paok e Neptunas Klaipeda eliminati

Andiamo a vedere quali sono stati i verdetti definitivi espressi sui campi di tutta Europa che hanno definito il quadro dei quarti di finale di questa Champions League 2017-2018 di basket.

Alla Karşıyaka Arena di Izmir il Pinar Karsiyaka ha ribaltato lo score dell’andata piegando 79-67 il PAOK e conquistando l’accesso al prossimo turno. Dopo aver dominato i primi quarti, i turchi hanno subito la parziale rimonta degli ospiti nel terzo periodo ma nel rush finale il 24-19 del quarto quarto ha consentito alla compagine di casa festeggiare il passaggio di turno dove in incontrerà gli spagnoli del Murcia. Il roster iberico si è imposto 83-72 al Pabellón Insular Santiago Martín di San Cristóbal de La Laguna contro il Tenerife, riuscendo anche in questo caso cambiare completamente il risultato dell’andata. Il secondo parziale ha consentito alla squadra di Navarro di imporsi, gestendo ottimamente la reazione degli avversari sopratutto in fase difensiva.

Turchia che può festeggiare il successo del Banvit contro i francesi nel Nanterre 92 (73-64). Dopo aver battuto i transalpini 74-66 in trasferta, i turchi si sono ripetuti tra le mura amiche della Kara Ali Acar Sport Hall di Bandirma centrando il bersaglio grosso con lo score di 73-64 creando lo strappo decisivo nel secondo quarto (27-15). Formazione di Filipovski che se la vedrà nel prossimo round contro un’altra compagine transalpina ovvero il Monaco che, nella doppia sfida, ha avuto la meglio dei polacchi della Stelmet Zielona Gora, bissando la vittoria di una settimana fa ed infliggendo un pesantissimo 90-60 alla Salle Gaston Médecin.

Inaspettatamente riesce a qualificarsi l’Aek Atene che, sconfitto in casa 98-88 dai cechi del ČEZ Nymburk, si è preso la propria rivincita in trasferta, piegando i padroni gli avversari 93-82 e prevalendo nel computo del punteggio totale di appena 1 punto (181-180). Ellenici che dunque se la vedranno contro i francesi del SIG Strasburgo, usciti vittoriosi dopo un’autentica battaglia contro i lituani del Neptūnas. 88-78 il punteggio finale, in un match nel quale è stato necessario l’overtime.

Infine vittoria delle due formazioni teutoniche del MHP Riesen Ludwigsburg e del medi Bayreuth, rispettivamente a segno contro l’altra squadra della Germania,l’EWE Baskets Oldenburg (149-162 nel computo complessivo) e dei turchi del Beşiktaş Sompo Japan (165-160).

