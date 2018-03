Atletica, Mondiali Indoor 2018 – Le gare di oggi (1° marzo): Kuchina, Barshim e Dibaba a caccia dell’oro!

Oggi giovedì 1° marzo si aprono i Mondiali Indoor 2018 di atletica leggera. A Birmigham (Gran Bretagna) si assegnano i primi tre titoli: analizziamo nel dettaglio le tre gare in programma, i favoriti e gli outsider.

SALTO IN ALTO (FEMMINILE):

Mariya Lasitkene-Kuchina è pronta per incantare. La 25enne ha vinto le ultime 37 gare a cui ha partecipato, è imbattuta dal 1° luglio 2016 e si presenta per conquistare il suo secondo titolo iridato dopo quello già vinto nel 2014. La russa è già volata a quota 2.04 metri in questa stagione e per ben sette volte è andata oltre i due metri: nessuna sembra in grado di batterla. Sulla carta si lotta soltanto per l’argento: la statunitense Vashti Cunningham (Campionessa in carica), l’ucraina Yuliya Levchenko (bronzo continentale al coperto e argento iridato all’aperto) e Levern Spencer da St. Lucia sembrano le contendenti principali. Attenzione però anche alla bulgara Mirela Demireva (argento alle Olimpiadi 2016). Alessia Trost può lottare per il podio? Servirà arrivare attorno a quota 1.97, troppo per quanto la friulana ha proposto in questa stagione.

SALTO IN ALTO (MASCHILE):

Tutti contro Mutaz Essa Barshim, atleta dell’anno della IAAF e una delle stelle più attese di questi Mondiali. Il 26enne qatarino si presenta forte del 2.38 saltato agli Asiatici e cerca di tornare al successo dopo il 2014. Non sarà una gara facile per Barshim che punta a conquistare quel titolo vinto due anni fa da Gianmarco Tamberi, grande assente della viglia. Il suo rivale numero uno potrebbe essere il russo Danil Lysenko, argento iridato all’aperto capace di issarsi fino a 2.37. Attenzione anche al polacco Sylwester Bednarek (Campione d’Europa indoor) e allo statunitense Erik Kynard, bronzo due anni fa. Non va poi sottovalutato il bahamense Donald Thomas, mai da dimenticare Robbie Grabarz (argento a Portland).

3000 METRI (FEMMINILE):

Basta il parterre per capire la spettacolarità di questa gara. L’etiope Genzebe Dibaba (Campionessa in carica) sfida Sifan Hassan (iridata dei 1500m), Hellen Obiri (Campionessa del Mondo dei 5000m) e Laura Muir (due volte Campionessa d’Europa) che gareggerà di fronte al proprio pubblico. Genzebe Dibaba non ha stranamente infranto nessun record su questa stagione durante la stagione ma ha comunque marcato un rilevante 3:57.45 con cui precedente l’altra pretendente alle medaglie, Konstanze Klosterhalfen.