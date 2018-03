Arsenal-Milan, su che canale vederla in tv? Programma e orario del ritorno degli ottavi di Europa League

Giovedì 16 marzo si giocherà Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. Super sfida tra i Gunners e i rossoneri ma il risultato di San Siro sembra aver già indirizzato la contesa: gli inglesi si sono imposti per 2-0 e ora i ragazzi di Rino Gattuso dovranno realizzare un’incredibile rimonta nella tana dei ragazzi di Wenger. Vincere con tre gol di scarto sembra davvero una missione impossibile per questo Milan che proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo e a realizzare un’impresa da consegnare alla storia del club.

All’andata l’Arsenal ha dominato tecnicamente e fisicamente, di fronte al proprio pubblico potrà amministrare il risultato ma il Diavolo vuole provarci fino in fondo: servirebbe un gol già nelle prime battute per dare fiducia a Bonucci e compagni e provare a cambiare l’inerzia di un doppio confronto che sembra già segnato. In palio naturalmente la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione europea per importanza.

Arsenal-Milan sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro anche su TV8: appassionati e tifosi potranno gustarsi il match gratis sul canale 8 del digitale terrestre. Naturalmente la partita sarà fruibile in diretta tv anche su Sky per tutti gli abbonati e in diretta streaming su Sky Go, prevista ovviamente la DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2018.

GIOVEDI’ 16 MARZO:

21.05 Arsenal-Milan