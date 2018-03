Anthony Joshua vs Joseph Parker, la sfida stellare per il Mondiale dei pesi massimi. Il britannico favorito, ma l’avversario…

Anthony Joshua e Joseph Parker sono pronti per sfidarsi a Cardiff in uno dei match di boxe più attesi dell’anno. Sabato 31 marzo i due pugili incroceranno i guantoni e regaleranno spettacolo nell’incontro che metterà in palio le cinture mondiali WBA, WBO, IBO, IBF dei pesi massimi. Il vincitore diventerà così il detentore di tre corone di prima fascia e potrà sfidare Deontay Wilder (Campione WBC) per l’unificazione totale.

Joshua è il grande favorito della vigilia. Il 27enne britannico combatterà di fronte al proprio pubblico, difende tre titoli (WBA, IBO, IBF) ed è reduce da 20 vittorie in altrettanti incontri, tutte per ko. Il nativo di Watford sembra essere imbattibile, si presenta in grande forma (106kg per 198cm) e in carriera ha steso tutti gli avversari. Il suo ultimo combattimento risale al 29 aprile scorso quando mandò al tappeto Wladimir Klitschko, l’avversario che più lo ha impensierito negli ultimi cinque anni (è professionista dal 2013 dopo essersi laureato Campione Olimpico a Londra 2012 battendo il nostro Roberto Cammarelle in una finale discussa).

Il miglior perso massimo del Pianeta, secondo la rivista The Ring, vuole proseguire la propria striscia contro Joseph Parker, volitivo 26enne neozelandese che parte nettamente sfavorito. Il Campione WBO non ha mai perso in carriera (24 successi, 18 per ko), è professionista dal 2012 ma la sfida contro Joshua sembra essere oltre le sue possibilità. Uno sguardo anche alle borse: 20 milioni di sterline per il padrone di casa, 13 milioni per lo sfidante oceanico.