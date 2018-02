Volta a la Comunitat Valenciana 2018: Alejandro Valverde torna alla vittoria! Giovanni Visconti quarto

Alejandro Valverde è tornato e l’ha messo subito in chiaro: vittoria di forza nella seconda tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2018, 154 chilometri mossi e impegnativi tra Bétera e Albuixech.

Bryan Nauleau (Direct Energie), Garikoitz Bravo (Euskadi – Murias), Mathias Van Gompel (Sport Vlaanderen – Baloise), Jesus Alberto Rubio (Inteja Dominican) e Jon Ander Insausti (Euskadi) hanno attaccato sin dalle prime fasi di tappa, trovando il via libera del gruppo. Il loro vantaggio è cresciuto subito, fino a toccare i 7′ dopo una cinquantina di chilometri. Da quel momento, però, il gruppo ha iniziato inesorabilmente a rimontare terreno, avvicinandosi ai fuggitivi in vista delle fasi calde della tappa. Già sull’Alto de Eslida, dopo 90 chilometri, alcuni atleti hanno provato a contrattaccare dal gruppo, ma senza troppa fortuna. L’azione dei fuggitivi, invece, si è esaurita praticamente ai piedi dell’Alto de Garbì, ultima salita di giornata.

Proprio su queste rampe è nata l’azione decisiva della corsa, con 3 corridori che sono riusciti ad avvantaggiarsi sul resto del gruppo: assieme ad Alejandro Valverde (Movistar), la coppia dell’Astana formata da Luis Leon Sanchez e Jakob Fuglsang. Inizialmente il vantaggio di questo terzetto era piuttosto limitato, ma con il passare dei chilometri sono riusciti a mettersi in sicurezza dal ritorno del gruppo, comunque selezionato, per andare a giocarsi la vittoria di tappa. I due Astana hanno preferito scortare Valvede fino all’ultimo chilometro e, quando il murciano è partito per il suo sprint, Luis Leon Sanchez non è neanche riuscito ad uscire dalla ruota del connazionale che ha tagliato il traguardo per primo.

Per Valverde si tratta del primo successo della stagione e soprattutto della prima vittoria dalla Liegi-Bastogne-Liegi 2017. Indimenticabile, poi, l’infortunio al Tour de France che ne ha compromesso tutta la seconda parte di stagione. A 19” dal vincitore, Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) ha regolato il gruppetto dei battuti allo sprint davanti al belga Greg Van Avermaet (Bmc). Con questa vittoria, Valverde è anche salito in prima posizione in classifica generale.













