Volley, SuperLega 2018 – 25^ giornata, i migliori italiani. Vettori rinasce, Fei da Nazionale, Argenta prende fiducia

Nel weekend si è disputata la 25^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati.

ALESSANDRO FEI. Sta disputando una delle migliori stagioni della sua vita, è sempre scatenato e macina punti come un ossesso. L’opposto di Piacenza merita il ritorno in Nazionale. Fox sigla 22 punti (52% in attacco e addirittura 6 aces) nel match perso al tie-break con Civitanova ed è sempre più vicino al record di Zlatanov.

ANDREA ARGENTA. Modena vince il big match con Perugia soprattutto grazie agli incredibili Urnaut, Ngapeth e Holt ma merita un plauso anche il giovane opposto che ha ormai recuperato dall’infortunio patito in Coppa Italia. Non viene servito molto da Bruninho ma mette a segno 12 punti col 50% in attacco e il PalaPanini applaude.

LUCA SPIRITO. Tiene la sua Verona sopra il 51% in attacco, scatena Stern e Manavinezhad nel match dominato contro Vibo Valentia. Gli scaligeri sono quinti in classifica, pronti per sfidare Trento ai quarti di finale: lì la regia di Spirito dovrà emergere nuovamente.

LUCA VETTORI. Finalmente. Qualche sprazzo di talento si è rivisto nel match che Trento ha vinto agevolmente contro Sora. L’opposto ritorna nello scacchiere di Lorenzetti, mette a segno 15 punti con un inverosimile 81% in attacco e domina la scena. Sarà così anche durante i playoff?

LUIGI RANDAZZO. Padova vince al tie-break contro Latina ma è fuori dai playoff. L’unica nota lieta è proprio la prestazione dello schiacciatore che va a referto con 24 punti (52% in attacco) distinguendosi anche in ricezione (58%): peccato non rivederlo nella post-season.