VIDEO Sofia Goggia convince nella seconda prova di discesa. Secondo posto per l’azzurra, in gara sarà protagonista

Olympics winter games PyeongChang 2018. Italy's Sofia Goggia in giant slalom Yongpyong Alpine Center 14/02/2018 Photo: Pentaphoto/Marco Trovati

Sofia Goggia ha terminato al secondo posto la seconda prova di discesa libera a PyeongChang 2018. Una bella prestazione da parte della bergamasca, che ha fatto tanta velocità, facendo meglio del miglior tempo di Stephanie Venier in tutti gli intertempi eccetto che nel tratto finale, dove ha accumulato gli 8 centesimi di ritardo che sono valsi il secondo posto. L’impressione è comunque positiva in ottica gara, alla quale Sofia si presenta come una delle favorite, a caccia dell’oro olimpico. Ecco la prova di discesa dell’azzurra, nelle immagini di Eurosport.

Molto buona la prova di discesa di @goggiasofia: secondo tempo alle spalle di Venier, ma Vonn si è nascosta! ⏲️⛷️💪#PyeongChang2018 #HomeOfTheOlympics #ItaliaTeam pic.twitter.com/MDlgSi7n9O — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 19 febbraio 2018

Foto: Fisi-Pentaphoto