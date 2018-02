VIDEO Cappellini-Lanotte, Olimpiadi invernali PyeongChang 2018: riviviamo la free dance della coppia azzurra

Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Questo martedì abbiamo visto all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale sono state assegnate le medaglie.

Sulla colonna sonora di La vita è bella, composta da Nicola Piovani, gli azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno ottenuto 108.34 punti, con 55.27 punti per gli elementi tecnici e 54.07 punti per le componenti del programma. I campioni italiani hanno pagato una sbavatura di Luca sul primo twizzle ed un punto di deduzione per sollevamento prolungato. La loro avventura olimpica si è chiusa dunque con un totale di 184.91 punti e la sesta posizione finale, stesso piazzamento di Sochi 2014.

Rivediamo nel video che segue la prestazione di Anna e Luca nella free dance odierna.

Foto: Valerio Origo