Trofeo Laigueglia 2018: programma, orari e tv. La data e il calendario completo

Il Trofeo Laigueglia, come da tradizione, aprirà il calendario delle corse su strada in Italia domenica 11 febbraio. Una corsa sempre interessante e aperta a diverse soluzioni, che lo scorso anno ha visto il successo di Fabio Felline, che nel finale ha staccato tutti gli avversari per andare ad imporsi in solitaria sul traguardo. La corsa, come detto, si disputerà domenica prossima: partenza alle 10.50, con il via ufficiale alle 11 da via Roma, proprio a Laigueglia, dove è posto anche il traguardo dopo quattro passaggi nel finale sulla salita di Colla Micheri, che dovrebbe risultare fondamentale ai fini della corsa. L’arrivo è previsto tra le 15.58 e le 16.30.

La gara sarà visibile su OA Sport in diretta streaming grazie alla collaborazione con PMG Sport.

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Ore 10.50: Trofeo Laigueglia. Diretta Streaming PMG Sport













Foto: ©BardianiCSF-C&PStudio