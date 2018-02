Tirreno-Adriatico 2018, il calendario e le date. Programma, orari e tv

Dal 7 al 13 marzo si correrà la Tirreno-Adriatico 2018. La piccola corsa a tappe che si disputa ogni anno sul finire dell’inverno, si snocciola naturalmente tra i due grandi mari italiani e anche quest’anno sarà davvero scoppiettante e avvincente, perfetta per scaldare la gamba in vista dei grandi appuntamenti stagionali a cominciare dalla Milano-Sanremo che si correrà soltanto quattro giorni dopo la chiusura di questa corsa.

Sono previste sette tappe: si inizia mercoledì 7 marzo con una cronosquadra di 21,5 chilometri a Lido di Camaiore e si conclude martedì 13 marzo con una cronometro individuale di 10km a San Benedetto del Tronto. La Tirreno-Adriatico 2018 sarà dedicata alla memoria del compianto Michele Scarponi: proprio per ricordare l’Aquila di Filottrano, la già ribattezzata Tappa dei Muri arriverà nella sua città natale. Imperdibile l’arrivo in salita a Sassotetto con 14km di ascesa finale che potrebbero decidere la classifica finale al pari delle due lotte contro le lancette. Da non sottovalutare la Follonica-Trevi di ben 234km, gli arrivi di Follonica e Fano sono per velocisti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutte le tappe della Tirreno-Adriatico 2018. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai oltre che su Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Imperdibile DIRETTA LIVE scritta su OASport.

PRIMA TAPPA (mercoledì 7 marzo): Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (cronosquadre, 21,5km)

SECONDA TAPPA (giovedì 8 marzo): Camaiore-Follonica (167km)

TERZA TAPPA (venerdì 9 marzo): Follonica-Trevi (234km)

QUARTA TAPPA (sabato 10 marzo): Foligno-Sassotetto (219km)

QUINTA TAPPA (domenica 11 marzo): Castelraimondo-Filottrano (178km)

SESTA TAPPA (lunedì 12 marzo): Numana-Fano (153km)

SETTIMA TAPPA (martedì 13 marzo): San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto (cronometro, 10km)













(foto Pier Colombo)