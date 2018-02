Tiro con l’arco, Campionati Italiani Indoor 2018: Massimiliano Mandia e Tatiana Andreoli campioni nel ricurvo, Elia Fregnan e Anastasia Anastasio nel compound. Tutti i podi e i risultati

Si sono conclusi oggi a Rimini i Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco. Una competizione che ha visto protagonisti oltre 900 atleti che si sono sfidati per conquistare il titolo tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i vincitori e i risultati di questa 35ma edizione.

RICURVO

Massimiliano Mandia rispetta il pronostico e conquista il terzo titolo italiano indoor. L’atleta delle Fiamme Azzurre ha superato in finale Federico Musolesi per 6-2. Completa il podio il campione uscente Michele Frangilli che batte Amedeo Tonelli per 6-4. Al femminile arriva il primo titolo per la giovane stella Tatiana Andreoli, reduce dall’oro a squadre juniores ai Mondiali di Yankton, che supera allo shoot off Laura Baldelli (10-8). Terzo posto anche in questo caso per la campionessa uscente, ovvero Lucilla Boari, che ha battuto 6-4 Claudia Mandia.

Nelle gare a squadre doppio successo per la Iuvenilia. Al maschile Melotto, Morello, Tonelli superano allo shoot off (28*-28) i campioni uscenti degli Arcieri Torrevecchia (Caruso, Mandia, Molfese). Terzo posto per l’A.N Polizia sezione Arcieri (Fissore, Palazzi, Ralli) dopo il 5-3 sugli Arcieri Città di Terni (Angeli Felicioni, Santi, Sparnaccini). Al femminile Andreoli, Rolando, Trapani vincono 5-3 sugli Arcieri Torrevecchia (Mandia, Rebagliati, Romoli). Completa il podio la C.A.M – Arcieri Monica (Calloni, Coerezza, Frangilli) con il 6-0 sul Castenaso Archery Team (Bettinelli, Di Pasquale, Franceschelli).

COMPOUND

Elia Fregnan porta a casa il primo titolo dopo essersi imposto in una finale emozionante con Federico Pagnoni. I due arcieri hanno chiuso sul 146 pari e allo shoot off entrambi hanno fatto 10, ma la freccia di Fregnan è stata più vicina al centro per questione di millimetri. Terzo posto per Alberto Simonelli, reduce dall’argento iridato a squadre, che supera Jacopo Polidori 147-140 e riceve anche il premio come miglior arciere paralimpico al mondo della stagione 2017. Altra prima volta al femminile, con Anastasia Anastasio che riesce a battere di un punto (143-142) la vicecampionessa iridata juniores Elisa Roner. Completa il podio Serenella Cristiano che supera Erica Benzini 141-140.

Nella gara a squadra maschile titolo per gli Arcieri Solese (Della Stua, Leotta, Simonelli) che superano 232-227 il Kosmos Rovereto (Andreatta, Mior, Sut). Terzo posto per Torrevecchia (Cancelli, Giacomoni, Polidori) dopo il 233-229 sulla Maremmana Arcieri (Cirillo, Falcinelli, Mazzi). Al femminile trionfa la Società Toscana (Cristiano, Romboli, Sarti) che batte 224-222 la Torrevecchia (Anastasio, Menegoli, Spano). Terzi gli Arcieri delle Alpi (Franchini, Foglio, Marinetto) dopo il 230-226 sugli Arcieri Montalcino (Lanchini, Santarelli, Tonioli).

ARCO NUDO

Al maschile successo di Giuseppe Fonti che supera nettamente in finale Marco Nati (6-0), terzo Daniele Bellotti dopo il 6-2 su Daniele Bruni. Al femminile titolo per Giulia Mantilli che supera 6-4 Eleonora Strobbe (Arcieri Altopiano Pinè). Terzo posto per Valeria Congiunti che batte 7-3 Fabia Rovatti.

Nelle gare a squadre titolo al maschile per le Frecce Apuane (Bernacca, Bruni, Rappelli) che battono gli Arcieri del Sole (Genova, Sivieri, Trolese) per 5-3. Terzi gli Arcieri Certaldesi (Giovannini, Mancianti, Mecca) dopo lo shoot off vincente 5-4 (25-21) sugli Arcieri della Signoria (Ghiandelli, Iovi, Sani). Al femminile vincono gli Arcieri Romani (Giustini, Lampazzi, Mantilli) che superano 6-0 la Lupa Capitolina (Bove, Papa, Perrone). Terzo posto per il Ki Oshi (Campeggi, Rovatti e Varvaro) dopo il 5-1 sul CUS Roma (Grayson, Scarfoglio, Zarbà).

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL TIRO CON L’ARCO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: World Archery