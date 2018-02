Tiro a segno, Europei 2018: Martina Ziviani quinta nella carabina 10 metri. Successi per Maslennikov e Nielsen

Prima giornata di gare a livello seniores negli Europei 2018 di tiro a segno a Gyor (Ungheria). In programma le finali maschili e femminili della carabina 10 metri con gli azzurri che non hanno ottenuto risultati esaltanti, non centrando l’obiettivo delle medaglie.

Nella gara riservata agli uomini è stato il russo Vladimir Maslennikov a centrare il bersaglio grosso, è proprio il caso di dirlo, ottenendo il punteggio di 251.0 e firmando il nuovo record del mondo. Una prestazione incredibile in un atto conclusivo estremamente combattuto con l’altro russo Alexander Dryagin (248.2). A completare il podio, sensibilmente più distante dai tiratori dell’Est il croato Petar Gorsa con 227.0 mentre gli italiani sono usciti di scena nella qualificazione. Il migliore è stato Lorenzo Bacci 22° con 623.8 a precedere Giuseppe Pio Capano (25° con 623.6) e Riccardo Armiraglio (43° con 619.5).

In ambito femminile le notizie sono più lusinghiere per il tricolore vista la quinta posizione nella finale di Martina Ziviani (183.9) nella gara vinta dalla danese Stine Nielsen (249.1) che di appena 4 decimi di punto si è imposta davanti alla polacca Katarzyna Komorowska (248.7) in un duello all’ultimo bersaglio. Mai in lizza per il successo ma comunque sul podio l’olandese Manon Smeets. Guardando alle altre azzurre, eliminante nella fase di qualificazione, da sottolineare l’uscita di scena di Petra Zublasing (624.1) solo quindicesima mentre Sabina Sena non è andata oltre il 17° posto (623.7).













Foto: profilo facebook Martina Ziviani