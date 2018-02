Tiro a segno, Coppa del Mondo 2018: il calendario completo. Tutte le date e il programma della stagione

Ad inizio marzo riparte la Coppa del Mondo di tiro a segno: quattro tappe per i senior, due per i junior. Si parte da Guadalajara giovedì prossimo, poi ad aprile si va a Changwon, mentre a maggio ben due appuntamenti, prima a Fort Benning e poi a Monaco. Per i junior invece tappe a Sydney a fine marzo e a Suhl a fine giugno. Altri appuntamenti stagionali saranno i Mondiali di Changwon a settembre e gli YOG a ottobre.

Di seguito il calendario completo.

Coppa del Mondo senior

1-12 marzo Guadalajara

20-30 aprile Changwon

7-15 maggio Fort Benning

22-29 maggio Monaco

Coppa del Mondo junior

19-29 marzo Sydney

22-29 giugno Suhl

Altri eventi

31 agosto-15 settembre Changwon – Mondiali

6-18 ottobre Buenos Aires – Youth Olympic Games













Foto: Profilo Facebook Franz Zublasing

roberto.santangelo@oasport.it