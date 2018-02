Atletica, Mondiali indoor Birmingham 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Dal 1° al 4 marzo i riflettori del mondo sportivo saranno puntati anche su Birmingham (Gran Bretagna) dove si disputeranno i Mondiali 2018 di atletica leggera. La rassegna iridata catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati che per quattro giorni potranno assistere alle gesta dei tanti campioni in circolazione, pronti a fronteggiarsi per la conquista delle tanto ambite medaglie e dei titoli. L’Itala sarà presente con una delegazione ridotta che avrà in Fabrizio Donato e Alessia Trost le punte di diamante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare dei Mondiali Indoor 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e su RaiSport, in diretta streaming su Eurosport Player, su Sky Go, su Premium Play e sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

GIOVEDÌ 1° MARZO:

19.45 Salto in alto – Finale (maschile)

19.45 Salto in alto – Finale (femminile)

21.15 3000 metri – Finale (femminile)

VENERDÌ 2 MARZO:

11.00 Eptathlon – 60 metri

11.18 Pentathlon – 60 metri ostacoli

11.35 60 metri – Batterie (femminile)

11.40 Eptathlon – Salto in lungo

12.20 400 metri – Batterie (maschile)

11.55 Pentathlon – Salto in alto

13.00 Eptathlon – Getto del peso

13.10 400 metri – Batterie (femminile)

13.50 3000 metro – Batterie (mascchile)

14.15 Pentathlon – Getto del peso

19.00 Pentathlon – Salto in lungo

19.05 60 metri ostacoli – Batterie (femminile)

19.50 60 metri – Semifinali (maschile)

20.13 800 metri – Batterie (maschile)

20.35 Salto in lungo – Finale (maschile)

20.45 Eptathlon – Salto in alto (maschile)

20.48 1500 metri – Batterie (femminile)

21.10 Getto del peso – Finale (femminile)

21.17 Pentathlon – 800 metri

21.32 400 metri – Semifinali (femminile)

22.06 400 metri – Semifinali (maschile)

22.38 60 metri – Finale (femminile)

SABATO 3 MARZO:

11.00 Eptathlon – 60 metri ostacoli

11.15 60 metri – Batterie (maschile)

12.00 Salto triplo – Finale (femminile)

12.05 Eptathlon – Salto con l’asta

12.15 1500 metri – Batterie (maschile)

12.45 Getto del peso – Finale (maschile)

12.50 800 metri – Batterie (maschile)

13.31 4×400 metri – Batterie (maschile)

14.05 4×400 metri – Batterie (femminile)

19.00 Salto con l’asta – Finale (femminile)

19.05 60 metri ostacoli – Semifinali (femminile)

19.30 60 metri ostacoli – Semifinali (maschile)

20.08 Salto triplo – Finale (maschile)

20.11 60 metri – Semifinali (maschile)

20.35 800 metri – Finale (maschile)

20.50 Eptathlon – 1000 metri

21.05 400 metri – Finale (femminile)

21.20 400 metri – Finale (maschile)

21.39 1500 metri – Finale (femminile)

21.55 60 metri ostacoli – Finale (femminile)

22.09 60 metri – Finale (maschile)

DOMENICA 4 MARZO:

16.00 Salto con l’asta – Finale (maschile)

16.05 60 metri ostacoli – Semifinali (maschile)

16.27 Salto in lungo – Finale (femminile)

16.35 3000 metri – Finale (maschile)

16.58 800 metri – Finale (femminile)

17.12 1500 metri – Finale (maschile)

17.30 4x400m – Finale (femminile)

18.00 60 metri ostacoli – Finale (maschile)

18.25 4x400m – Finale (maschile)