Tennis: Rafael Nadal costretto a dare forfait al torneo di Acapulco. A rischio le partecipazioni ad Indian Wells e Miami

Proseguono i guai fisici di Rafael Nadal. Il campione spagnolo, n.2 del tennis mondiale, è stato costretto a dare forfait al torneo di Acapulco per il persistere del problema alla coscia destra accusato nei quarti di finale degli Australian Open 2018 contro il croato Marin Cilic, poi finalista dello Slam.

“Ieri durante l’allenamento, ho sentito un dolore nella stessa zona dove mi ero fatto male in Australia“, ha dichiarato l’iberico che ha aggiunto: “Era il mio obiettivo ed il mio sogno giocare al meglio questo torneo. I medici mi hanno detto che in questo momento per me non è possibile giocare. Ho provato fino alla fine, non è da me abbandonare così. Mi dispiace per tutti i tifosi e per gli organizzatori della manifestazione”.

A questo punto, Nadal potrebbe saltare anche i due Masters 1000 di Indian Wells (5-12 marzo) e Miami (19-26 marzo) se le sue condizioni non dovessero migliorare: “Solo quando avrò capito l’origine del problema, potrò pensare al momento del rientro. Se sarà a Indian Wells o a Miami non posso saperlo. In caso di impossibilità, tornerò direttamente per la stagione sulla terra battuta”.













Foto: profilo twitter ATP World Tour