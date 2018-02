Tennis, nuovo stop per Novak Djokovic? Il serbo si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico

Nuovo stop per Novak Djokovic? Il tennista serbo potrebbe andare incontro ad un lungo stop dopo l’eliminazione agli Australian Open per mano del sudcoreano Hyeon Chung: secondo un’indiscrezione rilanciata dal sito FIT, Nole si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico al braccio destro.

L’ex numero uno al mondo si sarebbe sottoposto a controllo in Repubblica Ceca, su consiglio del suo allenatore Radek Stepanek, e poi operato in Svizzera, per la precisione a Muttenz. Nei progetti originari del serbo ci sarebbe stato il rientro al Masters 1000 di Indian Wells, che inizierà tra poco più di un mese, ma se fosse confermata la notizia, lo stop potrebbe essere molto più lungo.

Continua così il momento difficile di Djokovic, che prima di Melbourne non aveva calcato i campi di gioco per circa sei mesi per problemi al polso destro: un altro lungo periodo lontano dai campi potrebbe comportare anche un crollo nelle classifiche ATP ed un rientro sempre più difficile per il serbo.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Australian Open

roberto.santangelo@oasport.it