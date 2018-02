Tennis, ATP San Paolo 2018: Marco Cecchinato fermato da Sebastian Ofner nel primo turno in Brasile

Niente da fare per Marco Cecchinato nel primo turno dell’ATP di San Paolo (Brasile). Sulla terra rossa brasiliana l’azzurro è stato superato dall’austriaco Sebastian Ofner, n.143 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 4 minuti di partita. Un match nel quale Cecchinato non è riuscito ad essere incisivo nei momenti topici, concedendo il break al rivale senza trovare mai modo di reagire al pressing da fondo.

Nel primo set l’avvio è equilibrato ed entrambi i giocatori gestiscono sapientemente lo scambio ed i propri turni al servizio. Sfortunatamente l’azzurro, dal settimo game, inizia ad avere problemi con la prima in battuta, offrendosi alle risposte del suo avversario, abile a sfruttare l’occasione. Ofner, infatti, strappa il servizio a Cecchinato nel settimo e nono game chiudendo senza troppa fatica il parziale in proprio favore sul 6-3.

Nel secondo set la musica non cambia e il siciliano è costretto a concedere un break nel 2° game, incappando in un gioco orribile perso a zero. Indietro 3-0 il nostro portacolori non trova la misura dei propri colpi dovendo annullare un altro break point nel sesto game a testimonianza di tutte le sue difficoltà. Martellando da fondo Ofner controlla il match e, grazie all’80% di punti ottenuti con la prima di servizio, chiude i giochi sul 6-3.













Foto: profilo twitter Federtennis