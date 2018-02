Tennis, ATP Rotterdam 2018: Andreas Seppi batte in tre set il lusitano Joao Sousa ed accede al secondo turno

Andreas Seppi accede al secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam: sul cemento indoor olandese l’azzurro sconfigge in tre set il portoghese Joao Sousa ed ora affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del seeding. Il punteggio finale è di 6-4 1-6 6-2 per l’italiano in un’ora e 51 minuti di gioco.

Nel primo set il break decisivo arriva nel terzo gioco, quando l’azzurro, sotto 30-0, infila quattro punti consecutivi in risposta e si porta avanti 2-1. Nel game seguente il lusitano si procura due occasioni per il controbreak ma Seppi le cancella. Il primo set point arriva nel nono gioco, sul 3-5, ma Sousa si salva, tuttavia il portoghese nulla può poco dopo, quando Seppi tiene il servizio ai vantaggi, e, alla terza occasione, porta a casa la prima partita.

Secondo parziale a senso unico: il portoghese scappa subito sul 3-0 non pesante, offre anche la palla per il controbreak nel corso del quinto gioco, ma si salva ed addirittura vola, infilando altri tre giochi consecutivi, chiudendo 6-1.

La partita decisiva è praticamente identica, ma a ruoli invertiti: Seppi va subito 3-0, ma concede due occasioni per il controbreak nel corso del settimo gioco. L’azzurro le annulla e, addirittura, nel corso del game seguente porta a casa incontro e qualificazione al secondo turno al terzo match point.

ATP 500 Rotterdam – cemento indoor – Primo turno

Seppi (Ita, LL) b. Sousa (Por) 6-4 1-6 6-2













Foto: Profilo Twitter ATP Challenger Tour

